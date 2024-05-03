聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林虎尾公安路立體停車場年底營運 預計採複合式經營
雲林虎尾鎮總人口已破7萬人，加上觀光人氣旺盛，造成市區要道停車位供不應求，違規停車亂象頻傳，縣府斥資6億多元新建公安路立體停車場，畫設296個汽車格、50個機車格，並設商場空間，縣府表示，現已完工正驗收，最快12月營運。
虎尾鎮長林嘉弘說，新生路、中山路、文化路及工專路105巷本月起實施路邊停車格收費，公安路立體停車場年底加入後，預期可大幅緩解市中心停車問題。
縣府共投入6億多元興建地上6層、地下1層的立體停車場，交通工務局長汪令堯說，採智慧型停車管理，1、2樓則為商場空間，現階段已完成OT招商作業，由日月亭股分有限公司取得營運權利，後續營運廠商執行停車場設施及商場招商作業，預計採複合式經營。
汪令堯也說，目前已有日系生活品牌、連鎖火鍋店正進一步洽談合作細節，停車場啟用後將與周邊的合同廳舍、雲林故事館、布袋戲館等景點串成觀光遊憩廊帶，盼提升當地生活機能、創造商業效益。
縣議員陳乙辰說，公安路立體停車場可解決當地生活及消費需求，建議增設電子看板，顯示各停車場位置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言