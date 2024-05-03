雲林虎尾公安路立體停車場年底營運 預計採複合式經營

雲林虎尾鎮總人口已破7萬人，加上觀光人氣旺盛，造成市區要道停車位供不應求，違規停車亂象頻傳，縣府斥資6億多元新建公安路立體停車場，畫設296個汽車格、50個機車格，並設商場空間，縣府表示，現已完工正驗收，最快12月營運。

虎尾鎮長林嘉弘說，新生路、中山路、文化路及工專路105巷本月起實施路邊停車格收費，公安路立體停車場年底加入後，預期可大幅緩解市中心停車問題。

縣府共投入6億多元興建地上6層、地下1層的立體停車場，交通工務局長汪令堯說，採智慧型停車管理，1、2樓則為商場空間，現階段已完成OT招商作業，由日月亭股分有限公司取得營運權利，後續營運廠商執行停車場設施及商場招商作業，預計採複合式經營。

汪令堯也說，目前已有日系生活品牌、連鎖火鍋店正進一步洽談合作細節，停車場啟用後將與周邊的合同廳舍、雲林故事館、布袋戲館等景點串成觀光遊憩廊帶，盼提升當地生活機能、創造商業效益。

縣議員陳乙辰說，公安路立體停車場可解決當地生活及消費需求，建議增設電子看板，顯示各停車場位置。