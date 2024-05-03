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台南安平漁光島基地台正對學校 家長反彈

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南安平區漁光島擬設置電信基地台，正對億載國小漁光分校，家長擔心電磁波影響孩子健康，要求移走。記者鄭惠仁／攝影
台南安平區漁光島擬設置電信基地台，正對億載國小漁光分校，家長擔心電磁波影響孩子健康，要求移走。記者鄭惠仁／攝影

台南安平區漁光島近年成觀光熱點還辦音樂祭，但通訊不佳，手機常打不通，影響救災也造成里民不便，中華電信等多家公司聯合設置基地台，就待國家通訊傳播委員會（NCC）發照，但億載國小漁光分校許多家長認為基地台正對學校教室，憂心電磁波會影響孩子健康，要求移走。NCC明天將開協調說明會。

市府表示，此屬中央權限，希望協調會上NCC能夠妥善說明，並量測電磁波數值。

漁光里長林寧峰說，漁光島目前也是台南的帆船運動訓練基地，未來更要打造成觀光結合海上運動的台南新明珠，但沒有電信基地台除了里民不便，觀光客也有怨言，更影響救生，去年就有民眾溺水，在場者打電話求救卻不通，為此里民都希望能設置基地台，經申請獲核准也完成設聯合基地台，但有家長反對而卡關。

家長陳韻元說，上個月要闢通行小徑才發現學校正對面約90公尺處有座10層樓高的基地台，正對學生上課的教室，家長組聯盟要求基地台變更位置，並向立委陳情，也不解漁光島海岸線那麼長，何以選在學校對面，往南處的北防波堤前的停車場距離學校約400公尺，對師生及里民都安全且不會影響景觀，「不反對設基地台，但位置不對」。

同為漁光分校家長的成功大學法律系教授許澤天說，電磁波對人體的危害猶待科學證實，不過電信法有規定高中職以下學校得不同意電信業者設置室外基地台，雖文義上似乎只限於校園以內，然而漁光分校的教室與學生主要活動區域離校門不遠，校門前設置基地台，與校內設置有何差異？相關事業與主管機關，應在決定設置前妥善徵詢學校意見。

林寧峰則說，基地台周邊是大片保安林地，有樹木阻隔，是很好的防護牆，也希望有更合適解決辦法，創造雙贏。

台南 基地台 教室 漁光島

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