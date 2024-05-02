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南市去年縱火案創10年新高 議員籲追查背後原因

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳怡珍在議會質詢指去年台南市縱火案創10年來新高，要求警局深究數字背後的原因。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍在議會質詢指去年台南市縱火案創10年來新高，要求警局深究數字背後的原因。圖／陳怡珍提供

台南市議員陳怡珍今天在議會質詢時提出數據，指去年台南市縱火案件一共25件，創10年來新高，今年1至3月的統計數字已有3案，台南市警察局長廖宗山表示，去年25件縱火案其中18件已移送地檢署、3件不成案、另外4件仍在偵辦調查中。

陳怡珍指出，2014年至2022年每年發生的縱火案件為10件至24件，去年25件顯得特別多，雖然，縱火案件裡面包含許多成因，有時不一定是刻意縱火，只要是人為造成的疏忽都算是縱火案件。

陳怡珍說，數字會講話，每一年的分案依據、計算標準都相同，為何去年數字會特別高？要求警局深究數字背後的原因，畢竟許多因素不是只有警察單位能夠處理，了解原因之後，才能提供各局處室做通盤檢討並改善問題。

台南市警察局表示，去年接獲消防局通知調查疑似縱火案件25件，其中18件移送地檢署偵辦，3件查無具體事證，4件調查中；移送案件中，因為感情、情緒的個人因素而縱火有11件，其餘則係亂丟菸蒂、精神異常者造成。

市警局強調，縱火犯罪案件，皆會詳細追查，同時追蹤具縱火傾向的精神疾病者就醫情形及其目前身心狀況；另會清查轄內公共危險（縱火）前科犯、假釋人及出獄人等生活近況；統合運用義警、義交、義消、民防等民力，協助社區巡守，以維護社會治安。

台南 縱火 警察

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