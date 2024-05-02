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台南正統鹿耳門聖母廟履約贈金牌 找尋第一對結婚新人

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區正統鹿耳門聖母廟去年與南市府民政局攜手，舉辦單身聯誼活動，吸引許多單身男女報名參加，近期廟方收到不少參加活動的新人報喜，今也開始尋找第一對結婚的新人，將贈送聖母廟與民政局聯名的「金牌」。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南安南區正統鹿耳門聖母廟去年與南市府民政局攜手，舉辦單身聯誼活動，吸引許多單身男女報名參加，近期廟方收到不少參加活動的新人報喜，今也開始尋找第一對結婚的新人，將贈送聖母廟與民政局聯名的「金牌」。圖／鹿耳門聖母廟提供

台南安南區正統鹿耳門聖母廟去年與南市府民政局攜手，舉辦單身聯誼活動，吸引許多單身男女報名參加，近期廟方收到不少參加活動的新人報喜，聖母廟除給予祝福外，今也開始尋找第一對結婚的新人，將贈送聖母廟與民政局聯名的「金牌」。

鹿耳門聖母廟自1981年起供奉月老神君，因月老相當靈驗，迄今已促成逾6萬多對良緣，也吸引不少單身男女前往向月老神君求姻緣，去年廟方與民政局攜手舉辦單身聯誼活動，一度因場次大爆滿，加開2場次的聯誼活動，也創下活動紀錄。

聖母廟表示，近來陸續收到參與聖母廟聯誼活動的新人，分享訂下婚約的好消息，廟方也開始尋找「第一對結婚新人」，只要新人曾參與去年5月、8月及11月任一場次的月老聯誼活動，並提供結婚登記生效日期，待廟方與民政局戶政科核對資料，若是第一對結婚新人，將送上祝福金牌，活動時間至15日下午5點，希望為幸福的新人留下美好的回憶。

另外，聖母廟也提到，許多單身朋友已在敲碗今年的月老聯誼，但今年廟方甫辦完土城香及媽祖聖誕等大型祭典，活動較多且繁忙，希望單身朋友先等等，後續若時間允許，會再進一步規畫聯誼活動。

台南 月老

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