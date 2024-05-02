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嘉義百年東門派出所變身打卡新亮點 首展西醫詩人林臥雲字畫與詩集

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，首展首位台籍西醫詩人林臥雲孫子林正祥等近10位家族成員到場。記者魯永明／攝影
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，首展首位台籍西醫詩人林臥雲孫子林正祥等近10位家族成員到場。記者魯永明／攝影

嘉義市政府十大旗艦計畫「文化新基地」與「舊城創新生」亮點計畫重要節點，「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀，走入清朝、日本到民國三個不同時期時光隧道，首展首位台籍西醫詩人林臥雲孫子林正祥等近10位家族成員到場，林正祥與姊姊10年前桃城文學展，捐贈祖父手稿作品首展；文化基地正辦理委外OT營運招標。

首檔「臥雲吟草文學紀念特展」展期4月27日至8月30日，黃敏惠邀請市民走進東門町1923，透過動靜態系列活動：嘉義作家出版分享會、講座、花藝體驗及音樂體驗等活動，再次認識這座陪伴市民走過百年歲月的建築物。黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員、來賓觀賞。

位在公明路與共和路口的東門派出所，歷經7年修繕再現風華，上周開放受市民、遊客好評，黃敏惠開心市區增添一座保有木都風情建築，展現文化底蘊文化基地，期待青年在此發揮設計力，以多元策展展現豐富人文。

中正大學退休教授林燊祿導覽解說林臥雲字畫與詩集，讓大家深入了解林臥雲詩文創作之美。策展單位從林臥雲一生創作的5000多首詩作挑選30首詩製成詩籤，供民眾抽籤後取走詩籤做為紀念，黃敏惠發揮國文專長，為大家解說詩籤之美。

文化局長盧怡君說，日治時期「東門町」商業發展，東門派出所建於123年（大正12年），1930年大地震倒塌重建，二戰後改為東門派出所使用至1987年廢止，1996年作里辦公室，2000年歸還市警局，2010年文化局登錄歷史建築，2017年修復工程挖掘到清代龍王廟遺跡，見證嘉義變遷，隨著時代更迭蛻變，轉型成融合歷史與現代的文化基地。

展期每天上午10點到下午6點，臉書搜尋「TOMONCHO東門町」，開車停周邊及市府停車場，可騎單車、機車抵達，租微笑單車旅遊參觀最適宜。

嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀合影。記者魯永明／攝影
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀合影。記者魯永明／攝影
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀首展首位台籍西醫詩人林臥雲作品。記者魯永明／攝影
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀首展首位台籍西醫詩人林臥雲作品。記者魯永明／攝影
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀，首展首位台籍西醫詩人林臥雲孫子林正祥（右）到場。記者魯永明／攝影
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀，首展首位台籍西醫詩人林臥雲孫子林正祥（右）到場。記者魯永明／攝影
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀首展首位台籍西醫詩人林臥雲作品。記者魯永明／攝影
嘉義市「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，市長黃敏惠與來賓參觀首展首位台籍西醫詩人林臥雲作品。記者魯永明／攝影

嘉義 日治時期 歷史建築 黃敏惠

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