雲林四連霸縣議員摔跤驚傳脊椎爆裂性骨折 女兒發文曝病況
雲林四連霸縣議員黃文祥上周日驚傳在選民服務行程中意外摔跤，當下人倒地不起，送醫檢查後才發現脊椎第三節爆裂性骨折，院方緊急安排開刀處置，但他仍一心掛念工作，術前術後電話接不停，更憂心自己無法出席議會開議，黃的女兒今日在社群網路上發文報平安，也因父親現階段需要靜養，目前暫不開放訪視，電話也暫時關機，不過服務處仍不中斷，民眾可與秘書聯繫。
據悉，黃文祥上周日上午正參與選民行程，不料途中突然滑倒，人倒地不起，周遭的人趕緊將他送醫救治；黃的女兒說，近午接獲母親電話通知，腦海中浮現各種念頭，憂心父親是否有生命危險，所幸無大礙，但醫師檢查後確認脊椎第三節爆裂性骨折，需馬上安排開刀取出骨頭碎片並打鋼釘。
黃女說，父親在等待進入手術房的11小時中，心心念念的還是工作，電話一通接著一通打，交接著後續行程，包括滿檔的協調案及即將召開的雲林縣議會定期會。即使他已痛到無法翻身，甚至被家人罵，也只說「我必須為我的選民負責，必須為我工作負責。」
黃女今天在臉書社群上向大家報平安，並感謝各界對其父親的關心，但他目前需要靜養，加上醫院有管制，現階段暫不開放訪視，且電話暫時關機，不過服務處仍正常運作，有需求者可致電（05）7851111吳秘書，或0975-771-011黃秘書。
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