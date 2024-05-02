雲林四連霸縣議員摔跤驚傳脊椎爆裂性骨折 女兒發文曝病況

雲林四連霸縣議員黃文祥上周日驚傳在選民服務行程中意外摔跤，當下人倒地不起，送醫檢查後才發現脊椎第三節爆裂性骨折，院方緊急安排開刀處置，但他仍一心掛念工作，術前術後電話接不停，更憂心自己無法出席議會開議，黃的女兒今日在社群網路上發文報平安，也因父親現階段需要靜養，目前暫不開放訪視，電話也暫時關機，不過服務處仍不中斷，民眾可與秘書聯繫。

據悉，黃文祥上周日上午正參與選民行程，不料途中突然滑倒，人倒地不起，周遭的人趕緊將他送醫救治；黃的女兒說，近午接獲母親電話通知，腦海中浮現各種念頭，憂心父親是否有生命危險，所幸無大礙，但醫師檢查後確認脊椎第三節爆裂性骨折，需馬上安排開刀取出骨頭碎片並打鋼釘。

黃女說，父親在等待進入手術房的11小時中，心心念念的還是工作，電話一通接著一通打，交接著後續行程，包括滿檔的協調案及即將召開的雲林縣議會定期會。即使他已痛到無法翻身，甚至被家人罵，也只說「我必須為我的選民負責，必須為我工作負責。」