鐵道新徑界展覽開幕 走讀嘉義站歷史及蛻變

嘉義市鐵路高架化工程期間遇到千年前人骨、轉車盤等歷史遺構，外界擔心進度，也好奇高架化後嘉義未來風貌。承攬鐵路高架化工程營造公司與在地青年合作舉辦《鐵路新經界》，透過活動讓外界了解嘉市歷史及蛻變。根基營造總經理黃義芳表示，除了保存文化遺址、歷史文物，也透過走讀活動及策展讓更多人了解嘉義車站歷史，並借此與民眾溝通高架化帶來城市多元發展的可能。

嘉義鐵路高架化工程不僅是義市政府「十大核艦企劃」中的核心策略，連動區域均衡發展與續願景，同時也是國家邁向淨零政策中，橫跨產業與生活轉型路徑，推動TOD（Tansit Oriented Development）「大眾運輸導向型發展」已是國家發展趨勢。

目前鐵路高架化工程正如期施工中，承攬軌道與車站興建的「根基營造」也在嘉義市舉辦系列活動；藉由「軌道經濟與文化之旅」帶領社區民眾與工程團隊走訪車站歷史街區，認識軌道發展帶來的社會經濟演變與文化服格。

總經理黃義芳表示，工程是根基營造立業的核心，但營造做的不只是工程，更重視環境生態與社區發展，來到文化古都的嘉義市興建高架鐵路，除了悉心保存工區內的文化遺址及歷史文物，也透過走讀活動及策展讓更多人了解嘉義車站展歷史，並藉與民眾溝通鐵路高架化將帶來城市多元發展的可能。

鐵道局中部分局長劉雲生表示，鐵路高架化成是城市「解構」再「結構」的起點，消除東西區域限界，透過交通連結、土地重劃、都市更新，城市得以重新「縫合」。而TOD大眾運輸導向型發展不僅帶來舒適便利，騰空土地可打造城市「綠廊」，提供自然生態景觀，加上大眾運輸溫室氣減排，有利加速城市永續發展。

今天上午《鐵路新經界》展覽活動在市區桃城豆花舉行開幕茶會，鐵道局中部工程分局長劉雲生、嘉義市交通處長許啟明、建設處長田長沛、根基營造總經理黃義芳一起同為展覽揭開序幕。