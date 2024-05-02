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南台科大、奇美醫院合作 今成立高階智慧生醫聯合研究中心

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大、奇美醫院合作今天成立高階智慧生醫聯合研究中心。圖／奇美醫院提供
南台科大、奇美醫院合作今天成立高階智慧生醫聯合研究中心。圖／奇美醫院提供

奇美醫院今天在南台科大成立「高階智慧生醫聯合研究中心」，要整合運動科技、生活型態醫學和急症在宅照護等領域技術端和臨床端，讓研究成果能夠轉化為實際產品落地應用。雙方並簽合作備忘錄、申請各類研究計畫，期能獲得更多政府支持和資源挹注，加速開發與應用進程。

奇美醫院院長林宏榮表示，雙方共同成立的聯合研究中心將以專案方式合作，以資源、知識和專業技能共享的理念，推動臨床需求與技術新創媒合，針對民眾的健康管理與照護需求提供創新、個別化的醫療解決方案。

他說，運動科技與輔助健康照護是目前延緩慢性病或其他共病發生重要方法，實證研究透過調整生活型態，不僅可以促進病人的生活品質，增強身體功能，並能協助醫療專業人員更有效管理病情。

他說，雙方合作不僅可提升南台科大與奇美醫院的研究能力，以社區共榮為軸線，串聯教學、研究及臨床場域，共享研究成果和技術創新，為實現健康台灣的發展貢獻力量。

南台科大校長吳誠文表示，成年後生活方式顯著影響國民健康，人生的黃金時期多數人都在職場，能及早介入生活型態醫學，阻絕不利健康的危險因子擴散，能預防及逆轉疾病發生。

他指出，南台也將成立智慧健康學院，增設護理系、運動科技學士學位學程，讓健康概念向下紮根。能與奇美醫院繼續深化合作，攜手醫療端轉譯健康知識，必定讓全齡健康的推動如虎添翼。

林宏榮指出，南台奇美在台1線台南永康中華路兩側，緊鄰大橋火車站，師生與醫院員工共享生活圈，這次合作延續過去長年累積合作默契，具體聚焦未來醫療需求與地域發展，瞄準南科產業廊帶發展、員工健康照護及預防醫學需求，攜手建立健康科技生態圈，通過人才培育醫療場域互補，提供疾病最佳照護，將以醫療新科技實踐生活型態醫學。

南台科大校長吳誠文（右）、奇美醫院院長林宏榮代表雙方簽訂合作備忘錄。圖／奇美醫院提供
南台科大校長吳誠文（右）、奇美醫院院長林宏榮代表雙方簽訂合作備忘錄。圖／奇美醫院提供

奇美醫院

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