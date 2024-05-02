南市啟動尾氣遙測抓高汙染車 柴油車非法改裝無法躲

為擴大對高汙染車輛管制，台南市環保局導入尾氣遙測技術，已在國道1新營地磅站及新市地磅站、台86線快速道路匝道柴油車行駛熱區路段監測，1個多月來執行超過1300輛次，其中64輛次異常，將逐一召回檢測，若未達標準將罰鍰，小車3千、大車5千元以上，最高6萬元。

環保局長許仁澤說，今年度導入科技執法設備與技術，透過尾氣遙測方式，利用紅外線監測排氣管排放氮氧化物汙染值，行經柴油車無所遁形；也會配合車牌辨識系統，掌控這些車輛經常行經路線，除了加強攔檢，並召回排煙檢測站檢測，若未達標準就開罰。

黑煙檢測不合格，大型車罰5千至2萬，小型車罰3千至1萬2千元；經確認SCR（氮氧化物防制設備）人為造成失效，大型車罰1萬至6萬元（每拆除或改裝1項罰1萬元，依此標準可加倍處罰到6萬元），小型車罰6千至3萬元。

環境部從2027年8月16日起提供1到3期大型柴油車汰換補助措施，南市已累計汰換4765輛，PM2.5汙染減量196公噸，老舊柴油車陸續汰除；由於4期以後柴油車為電腦控制引擎且裝置氮氧化物（NOX）汙染防制設備，一旦設備未能有效運作，即會造成空氣污染。南市大型柴油車1萬7884輛，4期以後大型柴油車1萬1805輛，依環境部推估，南市NOX排放量中，柴油車約占53.2%。

南市環保局呼籲車主應落實車輛調修保養，確保車輛空氣汙染防制設備有效運作，避免因設備異常導致廢氣排放超過標準；也提醒車主切勿為節省使用及維修成本，擅改車輛防制設備如柴油碳微粒過濾器（DPF）、選擇性還原觸媒系統（SCR）、車上診斷系統（OBD）等，如經查獲車輛擅改空氣汙染防制設備違反空汙法第37條，將依空汙法第66條第1項逕行告發。