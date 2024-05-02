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善化平交道限高架遇地震「搖成M字腿」沒人修 民眾：台鐵螺絲鬆了？
台南善化區小新營路平交道車流多，是小新里、坐駕里民通行必經處，但近來民眾發現，平交道限高架在花蓮大震後就變形，且幅度已呈「M字型」，彎曲處原本4根螺絲只剩3根，感覺很危險，當地里長4天前反映無下文，今天區長現勘後撥打1933，卻得到「不影響安全」的回答，找上民代幫忙，才回應「盡速搶修」，讓人大嘆「民營化後螺絲鬆了嗎？」
善化區區長方澤心今天現勘，座駕里長林怡珊、小新里長黃瑞芳也到場關切，林怡珊說，之前就有通勤民眾反應限高架「怪怪的」，地震後狀況更明顯，4月28日她通報區公所轉知台鐵維修，幾天來毫無動靜，區長方澤心打通報專線，對方回復已經加固橫桿，且每日派員巡視，暫無安全疑慮。
在場眾人質疑「歪成這樣也安全嗎？」前往善化車站向站務人員反應，才發現車站每天都會接到民眾投訴該路段情形，已經向管轄的台鐵公司嘉義工務段通報，但後續處置方式，必須詢問嘉義工務段，後來透過民代協助，對方請工程部門人員回覆，原本說要現勘，沒過多久又改口已請包商備料搶修。
當地里長抱怨，第一時間都有通報，相關單位卻好像沒事一樣，如果真的發生事情，到底要算在誰的頭上，台鐵實在「太大牌」；記者詢問嘉義工務段回應，卻得到段長北上開會，打電話也無法接通、不能說明的訊息，並說「去問公關部門」。
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