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鐵路高架化遇遺恐耽誤進度？ 鐵道局：已排除影響

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鐵道局中部工程分局長劉雲生表示，鐵路高架之前挖到人骨，提取後已送到市府指定的地方保存，對鐵路高架工程已經沒有影響。記者李宗祐／攝影
鐵道局中部工程分局長劉雲生表示，鐵路高架之前挖到人骨，提取後已送到市府指定的地方保存，對鐵路高架工程已經沒有影響。記者李宗祐／攝影

嘉義市鐵路高架化工程期間遇到千年前人骨、轉車盤等歷史遺構，外界擔心進度；鐵道局中部工程分局長劉雲生表示，鐵路高架之前挖到人骨，提取後已送到市府指定的地方保存，對鐵路高架工程已經沒有影響。但轉車盤文物今年市府列為文物保存，嘉義車站相關設計規畫要再做調整，影響程度還要做進一步細算。

嘉義市鐵路高架化工程於2021年2月意外在嘉北車站往南、鐵軌西側發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊展開調查，持續開挖發現13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土，預計最快2026年考古成果報告完成。

分局長劉雲生表示，鐵路高架部分之前因挖到人骨，經市府文化局現勘、挖掘，距今約有2千年的人骨歷史，提取後會送到市府指定的地方保存，這部分是屬於橋梁段，已慢慢排除，對鐵路高架工程已經沒有影響。

劉雲生說，在車站部分因為去年工程遇到轉車盤文物，在今年2月底嘉義市政府召集專家學者討論後，將它列為歷史古蹟，使得嘉義車站相關設計規畫要做調整，評估勢必會對進度造成影響，詳細影響程度還要做進一步細算、與市府相關單位協調後確定。

鐵道局表示，去年承攬鐵路高架工程的根基營造在嘉義車站北端296K+300～296K+400處發現不明構造物，中部工程處、嘉義市政府文化局現勘，判斷遺構應是1902年打狗驛至嘉義驛通車，嘉義為終點站，當時的折返設施，與根基於台南車站C212標工程所發現的南轉車台相似，都是屬於在「1908年10月22日台灣鐵路縱貫線基隆-打狗通車前」設施，是台灣現存最早的第一代轉車台遺構。

去年承攬鐵路高架工程的營造公司在嘉義車站北端發現台灣現存最早的第一代轉車台遺構，距今有116年。圖／翻攝畫面
去年承攬鐵路高架工程的營造公司在嘉義車站北端發現台灣現存最早的第一代轉車台遺構，距今有116年。圖／翻攝畫面

嘉義 考古

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