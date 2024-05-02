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鐵路高架化遇遺恐耽誤進度？ 鐵道局：已排除影響
嘉義市鐵路高架化工程期間遇到千年前人骨、轉車盤等歷史遺構，外界擔心進度；鐵道局中部工程分局長劉雲生表示，鐵路高架之前挖到人骨，提取後已送到市府指定的地方保存，對鐵路高架工程已經沒有影響。但轉車盤文物今年市府列為文物保存，嘉義車站相關設計規畫要再做調整，影響程度還要做進一步細算。
嘉義市鐵路高架化工程於2021年2月意外在嘉北車站往南、鐵軌西側發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊展開調查，持續開挖發現13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土，預計最快2026年考古成果報告完成。
分局長劉雲生表示，鐵路高架部分之前因挖到人骨，經市府文化局現勘、挖掘，距今約有2千年的人骨歷史，提取後會送到市府指定的地方保存，這部分是屬於橋梁段，已慢慢排除，對鐵路高架工程已經沒有影響。
劉雲生說，在車站部分因為去年工程遇到轉車盤文物，在今年2月底嘉義市政府召集專家學者討論後，將它列為歷史古蹟，使得嘉義車站相關設計規畫要做調整，評估勢必會對進度造成影響，詳細影響程度還要做進一步細算、與市府相關單位協調後確定。
鐵道局表示，去年承攬鐵路高架工程的根基營造在嘉義車站北端296K+300～296K+400處發現不明構造物，中部工程處、嘉義市政府文化局現勘，判斷遺構應是1902年打狗驛至嘉義驛通車，嘉義為終點站，當時的折返設施，與根基於台南車站C212標工程所發現的南轉車台相似，都是屬於在「1908年10月22日台灣鐵路縱貫線基隆-打狗通車前」設施，是台灣現存最早的第一代轉車台遺構。
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