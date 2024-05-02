漁光島設基地台正對學校 家長反彈批鑽法律漏洞

台南市漁光島因為通訊不佳，手機常打不通，除影響救災，也造成里民不便，申請設置基地台，並有中華電信等多家公司聯合設置基地台，就等NCC發照，但億載國小漁光分校許多家長認為此基地台正對學校教室，電磁波會影響孩子健康，要求移動地點，否則反對設置。

漁光里長林寧峰表示，近年來漁光島的美麗月牙灣海灘，加上無破壞的林木環境，已是全國聞名的景點，目前也是台南的帆船運動訓練基地，未來更要打造觀光結合海上運動的台南新明珠。但此處沒有電信基地台，除了里民用手機通信不便，觀光客也有怨言，更影響救生，去年就有民眾溺水，朋友打電話求救卻不通，為此里民都希望能設置基地台，經申請獲核准，中華電信等多家電信公司設置聯合基地台並已完成，但因有家長反對而卡關，NCC尚未發照。

家長陳韻元表示，自始不知要在此設置基地台，也不知所設位置，直到上個月砍樹，闢通行小徑，才發現學校正對面約90公尺處是有座10層樓高的基地台，由於正對學生上課的教室，擔心師生受電磁波影響而反對，家長組聯盟要求基地台變更位置，並向立委林俊憲、陳亭妃陳情，經立委幫忙，NCC本周六將到漁光分校開說明會。

陳韻元說，漁光島海岸線那麼長，不解何以選在漁光分校對面，往南處北防波堤前的停車場，應該更適合，且距離學校約400公尺，不僅對師生更安全，對里民也安全，且不會影響景觀；她強調，不反對設置基地台，但位置不對。林寧峰說，基地台間是大片保安林地，有樹木阻隔，是很好的防護牆，也希望有更合適解決辦法，創造雙贏。

也是漁光分校家長的成功大學法律系教授許澤天說，電磁波對人體的危害，猶待科學證實，至少立法者已從規範角度斟酌各方利益，認為身心仍在發展中的少年與兒童，應受特別保護。因此，電信法第32條第4項但書，才會規定高中（職）以下學校得不同意電信業者設置室外基地台。只是，該項但書在文義上似乎只限於校園以內，對於校門口的基地台，學校似無置喙餘地。但法律解釋應探求目的，不能拘泥於表面文義，如禁止攜犬入校，豈能以狼非犬，縱容入內。

他說，漁光分校的教室與學生主要活動區域，離校門不遠，校門前設置基地台，與校內設置有何差異？相關事業與主管機關，本應在決定設置基地台前，妥善徵詢學校意見，而非鑽研法律文字漏洞，先上車再補票，因而引發不必要的爭議，讓家長們尋求民意代表等政治力量的介入。