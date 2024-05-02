無敵夜景萬家燈火吸睛 嘉義「101」大樓遠眺如上雲端

嘉義「101」大樓、嘉義福容voco酒店試營運滿月，遇到花蓮大地震，上月清明連假住房率仍逼近滿房，福容地上34層高逾百公尺，開放32樓Join's Bistro空中酒吧，可走在外面空中步道眺望嘉義景觀，攝影愛好者黃崇銘拍攝無敵夜景萬家燈火吸睛。

「第一高樓白天黑夜景觀都迷人！」試營運後，吸引許多民眾嘗鮮觀賞高空美景，玻璃透明空中步道，挑戰民眾高空膽量，雙腳踩在承重500公斤透明強化玻璃，有如漫步雲端，福容開放非住房客人消費賞景。

嘉義縣國小退休校長張文良夜間在海拔千餘公尺的梅山鄉龍眼村龍興宮拍夜景，當晚能見度高、視野良好，用大砲相機拍攝嘉義市夜景，其中嘉義最高大樓、34層福容大飯店高達136.2公尺，高聳壯觀、清晰可見，與周遭建物點點亮光，交相輝映，夜景迷人，如今福容開放空中步道後，不必開車上高山，就可近距離俯瞰觀賞無敵夜景。