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嶺南畫派宗師歐豪年辭世 題字「火烏龍」予茶王傳世

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年第13屆「兩岸鬥茶—茶王爭霸賽」青心烏龍組茶王得主、嘉義縣承德精製茶業蘇楠雄，創「蓁記號火烏龍」品牌茶，6年前與由歐豪年結識，獲歐豪年題字，合拍影片。圖／蘇楠雄提供
去年第13屆「兩岸鬥茶—茶王爭霸賽」青心烏龍組茶王得主、嘉義縣承德精製茶業蘇楠雄，創「蓁記號火烏龍」品牌茶，6年前與由歐豪年結識，獲歐豪年題字，合拍影片。圖／蘇楠雄提供

嶺南畫派宗師歐豪年上月辭世，享耆壽90歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意；去年第13屆「兩岸鬥茶—茶王爭霸賽」青心烏龍組茶王得主、嘉義縣承德精製茶業蘇楠雄，創「蓁記號火烏龍」品牌茶，6年前與由歐豪年結識，獲歐豪年題字，合拍影片，歐豪年辭世，蘇楠雄感傷，希望用好茶傳承歐豪年藝術生命。

蘇楠雄2017年首奪茶王，睽違6年再奪茶王，他創「蓁記號火烏龍」品牌茶，由水墨畫大師歐豪年題字，去年以阿里山高山烏龍冬茶參賽，茶園管理天時、地利，加上人為用心烘焙，脫穎而出。

番路鄉茶農蘇楠雄1989年退伍，返鄉發揚台茶傳統炭焙技藝，長年守著瀰漫龍眼炭香和茶香炭焙室，忍受高溫，以龍眼木炭焙烏龍，將台灣茶作成好存放、可收藏的老茶，自創「蓁記號火烏龍」品牌，1991年至2018年共獲鹿谷、阿里山、梅山農會、兩岸鬥等比賽獎牌300面，是同業眼中「茶王」。

文化部說，歐豪年繼承嶺南畫派改革傳統國畫的開拓精神，折衷中外、融合古今，創作不輟，長年投身美術教育與文化交流，備受國際藝壇肯定，影響遍及海內外，成為傳統與現代兼容並蓄的中華文化美學符號。

歐豪年1935年生於廣東，出身書香門第，家學底蘊深厚，後因侍從父母移居香港，1952年師從嶺南畫派名家趙少昂，用心學習嶺南派技法，並以寫生自我鍛鍊，於筆墨章法皆有獨到之處，年少即於各地參與美術展覽，1960年受聘為崇基學院（香港中文大學前身）中文系國畫科講師。

去年第13屆「兩岸鬥茶—茶王爭霸賽」青心烏龍組茶王得主、嘉義縣承德精製茶業蘇楠雄，創「蓁記號火烏龍」品牌茶，6年前與由歐豪年（左）結識，獲歐豪年題字，合拍影片。圖／蘇楠雄提供
去年第13屆「兩岸鬥茶—茶王爭霸賽」青心烏龍組茶王得主、嘉義縣承德精製茶業蘇楠雄，創「蓁記號火烏龍」品牌茶，6年前與由歐豪年（左）結識，獲歐豪年題字，合拍影片。圖／蘇楠雄提供

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