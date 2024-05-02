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南科LM區停車一位難求 善化、新營獲補助建立體停車場

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市善化、新營的立體停車場興建案都獲交部補助，圖為新營停五立體停車場現況為平面停車場。記者謝進盛／攝影
台南市善化、新營的立體停車場興建案都獲交部補助，圖為新營停五立體停車場現況為平面停車場。記者謝進盛／攝影

台南南科LM區因緊鄰南科園區，實施路邊停車收費多年仍一位難求，近日有私人停車場每小時收費達60元，居民怒批「盤子價」。市府為此持續爭取增設停車場，交通部長王國材昨會勘，同意補助LM區興建立體停車場，市府表示預計後年2月完工；新營區停五立體停車場也獲允諾補助，拚後年底前完工。

交通局長王銘德簡報時指出，善化區LM陽光電城多目標立體停車場已完成簽約，增加300個汽車、230個機車位，新營區停五立體多目標停車場本月將上網招標，有216個汽車位、61個機車位，兩停車場皆獲前瞻經費剩餘款補助，工程總經費9.71億元，兩場現況為平面停車場，未來將可增約3倍停車位。

立法院交通委員會昨考察台南交通建設，王國材、副市長葉澤山、立委林俊憲及多名議員會勘，善化蓮潭里長陳紫晶說，LM區緊鄰南科，停車位一位難求；新營區長翁振祥說，新營最大的新東里設籍人口近8600人，立體停車場闢建有迫切需要。

停車場 南科 林俊憲 王國材 車位

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