阿里山山葵重出江湖 溫室種植突破海拔限制再現綠金

阿里山山葵早期種植海拔2千公尺高山上，因占用國有林地且影響水土保持，被禁種後逐漸消失，有葵農引進日本品種交叉配種，縣府輔導興建溫室種植4萬株山葵，讓阿里山山葵重出江湖。有議員建議納入林下經濟作物開放品項，縣府表示，種植山葵會影響水土保持，轉型溫室盼與環境共存。

林業署嘉義分署指出，阿里山地區山葵有其歷史背景，早期阿里山居民在住家旁栽植山葵自用，後來成為經濟作物，因種植面積增加濫墾國有林地，且研究顯示對生態環境造成一定程度影響，2010年核定逐年漸進收回濫墾林地，也協助葵農媒合私有土地，助轉換跑道。

議員何子凡說，阿里山山葵除了原民種植外，早期也是許多漢人維持生計的重要經濟作物，除了在原住民聚落推動復育外，也應該盡速推動納入林下經濟作物的開放品項，有效管理及總量管制，讓山區農民增加生計收入，在山葵經濟及環境保育之間取得平衡。

農業處表示，山葵有「綠金」美名，過去鮮食根莖出口價格高昂，開始大量種植後，因需清除原有地面枯枝落葉，不利於水土保持，國有林地逐漸被收回後，輔導葵農採用溫室種植，其中就有葵農挺身而出，引進日本品種交叉配種，讓山葵在中低海拔成功復育。

農業處表示，去年發起阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫，將費時4年、斥資2000萬元復育阿里山山葵，興建2座山葵智能設施溫室、1座山葵簡易強固型溫室，也辦理教育訓練及生產履歷標章課程，成立有限責任嘉義縣阿里山原住民山葵生產合作社。

合作社理事主席安淑美說，計畫起初先栽種1萬株山葵，慢慢試驗改良種植方法，從最深山的里佳部落、特富野部落開始發苗讓班員栽種，目前社員共種植4萬株山葵，面積約6分地，今年估計會增加到5.5萬株，面積約7分地，同時開發1千公尺左右山坡地高密度植種技術。