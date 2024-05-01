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國道1台南仁德交流道數十年雍塞有解 闢勝利路分擔車流
台南市仁德區因受國道1號及三爺溪阻隔，東西向聯繫多以中山路（市182線）為主，但此路段車流龐大，且又穿越國道1號仁德交流道，上下匝道的車流常與機慢車流交織，易交通尖峰時段形成交通瓶頸，加上周邊遍有大型賣場，交通壅塞嚴重。為改善整體路網系統，勝利路變更案已經內政部都委會審議通過，可改善數十年來交通問題。
南市府都發局指出，未來勝利路開闢後不僅能有效分擔中山路的車流量，紓解東區至仁德區的橫向交通擁塞狀況，還能解決中華醫事科大對外道路狹窄所帶來的交通安全隱患。同時，也將有助於健全區域的交通路網，縮短車程時間，提升地區連接性和產業運輸條件，進而促進工商產業發展，並強化消防救災動線，提供更安全完善的生活環境與機能。
都發局長徐中強表示，仁德區勝利路（文華路至中正路）原規畫路線行經仁德都市計畫、高速公路台南交流道附近特定區計畫，但基於整體路網需求及地方意見反應，道路主管機關提出該路段繼續向西延伸至東區的之構想，另考量橫越三爺溪、台電高壓電塔路線、仁德滯洪池及國道1號等地形限制，因此配合高架道路工程幾何設計，重新調整既有計畫道路線形與路寬，整體路線包括仁德區中正路以西至東區仁和路與德東街口，全長約2公里，將有效分擔中山路出入車流，解決東西向交通擁塞狀況。
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