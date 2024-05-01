快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南、澎湖麗娜輪「說走就走」 議員批業者短線發觀光財

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
往來台南安平與澎湖的麗娜輪今年3月突然停駛，令市民錯愕，議員在議會質詢時也批「要來就來要走就走」，要求未來業者來台南賺觀光財，市府觀旅局也要有永續營運的約定？圖／台南市政府提供
往來台南安平與澎湖的麗娜輪今年3月突然停駛，令市民錯愕，議員在議會質詢時也批「要來就來要走就走」，要求未來業者來台南賺觀光財，市府觀旅局也要有永續營運的約定？圖／台南市政府提供

台南安平往來澎湖麗娜輪，今年3月在無預警下停航，議員質疑，市府幫忙解決上船的無障礙設施也協助行銷，結果「人家要來就來要走就走」，歡迎企業來台南賺觀光財，但市府也要訂定永續營運的約定；另台南機場國際航班也幾乎停擺，市府只吸引外地遊客來台南，但台南人要外出旅行卻很不方便。市府觀旅局說，麗娜輪是船東賣船，也覺得很可惜，台南機場持續爭取東南亞及日、韓包機直航，待成熟就會公布。

觀旅局昨在議會業務報告，議員王家貞表示，台南這幾年吸引其他城市及國際旅客人數逐年增加，但台南鄉親出外旅行的交通工具卻很不方便，像麗娜輪可直接從安平港上船到澎湖，市府也協助業者解決無障礙設施，讓身障朋友可以方便上下船，市長黃偉哲也大力宣傳，但業者就走就走，令鄉親很失望。

議員李啟維3月初接獲鄉親陳情，台南有很多澎湖鄉親，麗娜輪除了可以提供觀光乘客外，還提供台南澎湖兩地貨運服務，過去因疫情航行兩地斷斷續續，好不容易疫情過去了，卻傳來停航消息實在讓人扼腕。

王家貞也說，不只麗娜輪無預警停駛，台南機場國際航線也幾乎停擺，台南人喜愛去日本或越南等地觀光，市府觀旅局要更努力設計定期航班，讓台南人到外地旅遊更方便。

市府觀旅局長林國華說，麗娜輪營運約3年，市府投注資源協助解決碼頭無障礙的設施，結果說不開就不開，也覺得蠻可惜的，事後查證才知道麗娜輪早就賣給希臘，只做打帶跑的短期的營運，未來會請中央協助了解航商的財務狀況，並確認開航是永續或只是短線。

台南機場方面，林國華說，目前力推泰國清邁包機直航，採取「雙方送客」模式；另洽談南韓釜山及日本仙台包機直航，成熟就會公布；越南胡志明市航線是因越捷航空調回20架空中巴士維修，才抽走台南的航線，停駛前還有75%運量，也有機會復航。

台南 澎湖 航線 麗娜輪

延伸閱讀

南市議員開砲「老師為芻狗、校長是皇帝」？　教局指校長已自請處分

成為海洋守護者！臺南推「雙春海味潮」系列活動 看戲玩市集

蕭萬長故鄉嘉義市保安里長補選周末登場 4名候選人都無黨選戰平和

黃偉哲率隊訪新加坡 出席旅遊交易會推廣台南

相關新聞

鋒面來臨大雨落不停 台南安南突現8米天坑嚇壞用路人

近期鋒面來臨各地雨勢不斷，台南市安南區城西街二段一處牌樓前昨晚道路卻突發生塌陷，造成路面上出現一個約寬8米的天坑，用路人...

台南麻豆香...周五連3天香客逾萬 管制時間及路段出爐

聞名全台、南瀛五大香科之一的台南麻豆香，本周五連3天辦理遶境活動，將有80間宮廟、175陣頭參與，預估遶境陣頭綿延1公里...

台南、澎湖麗娜輪「說走就走」 議員批業者短線發觀光財

台南安平往來澎湖的麗娜輪，今年3月在無預警下停航，議員質疑，市府幫忙解決上船的無障礙設施也協助行銷，結果「人家要來就來要...

日本自民黨青年局長訪台南拜會黃偉哲 盼深化交流

日本自民黨新任青年局長、眾議院議員鈴木貴子等人，今天拜會台南市長黃偉哲，期盼加深彼此了解，且在政治、文化、經濟與體育等領...

賴清德一手推動台南市美術館 議員爭取520後改制國家級

台南市美術館是全台第一家行政法人美術館，目前每年市府都要挹注億元加上自籌經費辛苦，恐怕造成營運困難，議員指南美館是準總統...

南科LM區停車場每小時60元 挨批盤子價

南科LM區因緊鄰南科園區，近年來發展快速，雖然已實施路邊收費停車多年，停車位仍一位難求，近日有私人停車場每小時收費60元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。