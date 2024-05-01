台南、澎湖麗娜輪「說走就走」 議員批業者短線發觀光財

台南安平往來澎湖的麗娜輪，今年3月在無預警下停航，議員質疑，市府幫忙解決上船的無障礙設施也協助行銷，結果「人家要來就來要走就走」，歡迎企業來台南賺觀光財，但市府也要訂定永續營運的約定；另台南機場國際航班也幾乎停擺，市府只吸引外地遊客來台南，但台南人要外出旅行卻很不方便。市府觀旅局說，麗娜輪是船東賣船，也覺得很可惜，台南機場持續爭取東南亞及日、韓包機直航，待成熟就會公布。

觀旅局昨在議會業務報告，議員王家貞表示，台南這幾年吸引其他城市及國際旅客人數逐年增加，但台南鄉親出外旅行的交通工具卻很不方便，像麗娜輪可直接從安平港上船到澎湖，市府也協助業者解決無障礙設施，讓身障朋友可以方便上下船，市長黃偉哲也大力宣傳，但業者就走就走，令鄉親很失望。

議員李啟維3月初接獲鄉親陳情，台南有很多澎湖鄉親，麗娜輪除了可以提供觀光乘客外，還提供台南澎湖兩地貨運服務，過去因疫情航行兩地斷斷續續，好不容易疫情過去了，卻傳來停航消息實在讓人扼腕。

王家貞也說，不只麗娜輪無預警停駛，台南機場國際航線也幾乎停擺，台南人喜愛去日本或越南等地觀光，市府觀旅局要更努力設計定期航班，讓台南人到外地旅遊更方便。

市府觀旅局長林國華說，麗娜輪營運約3年，市府投注資源協助解決碼頭無障礙的設施，結果說不開就不開，也覺得蠻可惜的，事後查證才知道麗娜輪早就賣給希臘，只做打帶跑的短期的營運，未來會請中央協助了解航商的財務狀況，並確認開航是永續或只是短線。

台南機場方面，林國華說，目前力推泰國清邁包機直航，採取「雙方送客」模式；另洽談南韓釜山及日本仙台包機直航，成熟就會公布；越南胡志明市航線是因越捷航空調回20架空中巴士維修，才抽走台南的航線，停駛前還有75%運量，也有機會復航。