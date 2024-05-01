台南麻豆香...周五連3天香客逾萬 管制時間及路段出爐

聞名全台、南瀛五大香科之一的台南麻豆香，本周五連3天辦理遶境活動，將有80間宮廟、175陣頭參與，預估遶境陣頭綿延1公里，為降低交通衝擊，警方籲請用路人屆時避開香陣，提前改道行駛。

麻豆警分局說，麻豆代天府這次主辦甲辰香科五府千歲遶境活動，安排3、4、5日連3天遶境，已依規定申請路權許可，麻豆分局針對遶境隊伍所經交通要道事前實施地勘，屆時將依實際車流量及香陣遶行狀況，分階段實施彈性交通管制，請外地遊客及當地民眾依警方交通指揮疏導。

重要管制時間及路段如下：

一、5月3日上午05至10時、下午04至10時，香陣經麻豆中山路，屆時將管制麻豆區中山路沿線，車輛請改走仁愛路改道。 二、5月4日夜間18-24時，香陣經信義路及忠孝路，管制信義路及忠孝路沿線，車輛請改走興中路改道。 三、5月5日上午11至下午4時，香陣經麻豆市區民族路、民權路及民生路，車輛請改走新生南路改道。 四、5月5日夜間18-24時，香陣經麻豆中山路，管制麻豆區中山路沿線，車輛請改走仁愛路改道。

警方說，麻豆香科預計參與陣頭175陣，據往例隊伍連綿1公里以上，還有知名的蜈蚣藝閣，將分別於5月3日上午6時遶巡麻豆圓環五岔路口3圈，5月4日上午6時遶巡新生北路與中正路口遶巡3圈，預計將吸引數萬名香客前來觀看，

麻豆警方依遶境隊伍及道路車流實際狀況，實施彈性管制，車潮較多時，將於管制點實施暫時改道措施，籲請用路人多利用麻豆市區聯外道路(新生北路、新生南路、台19甲線、市176線、市171線)改道行駛，相關交通要道已設置大型改道牌面，請外地遊客提前避開香陣遶行路線，警方除嚴格要求遶境隊伍行進期間，應緊靠道路右側及路肩，亦要求廟方派遣交通疏導志工及督陣人員適時引導陣頭行進，避免影響車流，針對重要大型路口警方將派員疏導。