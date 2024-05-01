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保障移工生命安全 嘉縣勞青處發送避難包

中央社／ 嘉義縣1日電

地震頻繁，嘉義縣勞工暨青年發展處近日發送緊急避難包給縣內移工，避難包含緊急食品、急救用品等基本物資及4種外國語言的防災宣導單，確保移工能夠冷靜應對自然災害。

嘉義縣勞青處今天發布新聞稿說，嘉義縣移工多，多數在一般家庭照護老人，近日台灣一直發生地震，讓他們惶惶不安，勞青處透過雇主向移工宣導如何避災，並發放緊急避難包。

勞青處指出，避難包含緊急食品、飲用水、照明設備、急救用品等基本物資，並附上越南、印尼、泰國、英文等4種語言的防災宣導單。

勞青處長陳奕翰說，移工避難包是勞青處緊急應變計畫的一部分，確保移工朋友和當地居民在面對自然災害時能夠冷靜應對，保護生命安全。

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