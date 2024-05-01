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南市未辦土地繼承15萬筆、建物5600棟 多人權益在消失而不知

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市尚有11萬餘筆土地及3500餘棟建物尚未申辦繼承登記，許多民眾的權益在消失中。記者鄭惠仁／攝影
台南市尚有11萬餘筆土地及3500餘棟建物尚未申辦繼承登記，許多民眾的權益在消失中。記者鄭惠仁／攝影

台南市地政局統計，累計至2023年底，原列管逾期未辦繼承登記土地約15萬筆、建物約5600棟，經積極通知繼承人，並透過宣導，已辦畢繼承登記土地約3萬6千筆、建物約2000棟，申辦繼承登記比例約25%，但尚有11萬餘筆土地及3500餘棟建物尚未申辦繼承登記，地政局籲繼承人盡速辦理。

常有民眾因長輩過世，但有部分繼承人移居海外多年、失聯或苦無方法達成遺產分配協議，而未辦理繼承登記。地政局表示，繼承登記可由部分繼承人替全體繼承人申辦為共同共有，日後若繼承人間達成協議，也可另為遺產分割或變更為分別共有，將可避免因逾期6個月未登記而被罰鍰，以及避免因列管15年期滿，被移送國產署標售。

南市府地政局長陳淑美表示，未辦理繼承登記的不動產依法將無法處分，對於不動產的流通或利用形成相當大阻礙，繼承人如欲將不動產贈與小孩、向銀行等金融機構貸款設定抵押權、出售不動產等，都將因未辦理繼承登記寸步難行。

為進一步保障民眾權益，地政局提早於尚未進入列管程序前，每個月自戶政機關接收最新除戶資料後，即由各地政事務所進行清查並主動通知繼承人辦理繼承登記，通知書中載有被繼承人的不動產標示，包含地段地號、面積以及當期公告土地現值等，方便繼承人查對。

南市地政局統計自2023年至今年3月底止，地所主動通知件數已達1萬2477件，土地5萬2714筆，建物5956棟；經通知後辦理繼承登記的件數8619件，土地3萬4781筆，建物4376棟，申辦率近7成，保障民眾權益成效卓著。

逾期未辦繼承登記的不動產將列冊管理15年，期滿後移國產署標售，所得價款於國庫設立專戶儲存，繼承人得依法定應繼分領取，逾10年無繼承人申請提領，歸屬國庫。南市地政局建置有「臺南市未辦繼承查詢」系統(網址： https://reurl.cc/r57rL1)及未辦繼承問與答(網址https://reurl.cc/3Xo4v0) 提供查詢服務。

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