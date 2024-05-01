南市減塑再出招 市場新時「袋」 響應就可抽獎帶回買菜金
台南市環保局及經發局市場處積極在公有市場推廣「袋袋相傳」，設置率已76%，今天市長黃偉哲與議員及里長到北區開元市場以行動響應，自備環保袋逛市場，號召市民共同落實「少用、自備、再使用」減塑妙招，從源頭減量，響應民眾還可抽獎，帶回買菜錢。
傳統市場一次性塑膠袋消耗量大，雖然方便輕巧，但塑膠袋材質不易自然分解，有環境汙染之虞，南市環保局去年於虎尾寮公有市場首推自備購物袋集點換好禮，經統計推估，該市場1年減少約24萬個塑膠袋使用，減量率約34%。
為延續市場減塑政策，今年擴大推廣到開元市場，除貼心提供循環購物袋租借服務，5月到11月也推出「環保新時「袋」」抽獎活動，只要持自備或租借的購物袋到該市場實質消費，且不額外索取塑膠袋，並至開元市場自治會長攤位(2030號)掃描QR-Code填妥資料並上傳與購物袋的合照，即可獲得抽獎機會(每人每日限填寫一次)，後續8月及11月分別抽出各150名幸運兒，發給開元市場300元購物金。
市長黃偉哲今天與市議員許至椿、陳怡珍、蔡宗豪及多名市議員的秘書、主任到開元市場，背著循環購物袋買菜，並向民眾宣導。黃偉哲表示，南市為鼓勵民眾重複使用購物袋，量販店、超市、便利商店等場所設置「袋袋相傳」站點達167處，今年更於公有市場設置45處站點，公有市場設置率達76%。
環保局長許仁澤指出，今年在響應推廣設置「袋袋相傳」的45處公有市場也有抽獎活動，在5至7月期間掃描站點QR-Code加入官方Line好友，提供基本資料並上傳個人在袋袋相傳取用點取用循環袋照片，即具備抽獎資格，環保局會在8月抽出130名幸運兒，最高可獲得1000元便利商店禮物卡，詳細資訊可至資源回收全民動起來網站或環保局臉書粉絲專頁查詢。
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