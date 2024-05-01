嘉市新榮戲院舊址蓋住宅售價創新高 建商預售挨罰原因曝

嘉義市二輪片老戲院新榮戲院，2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，推出住宅大樓「新榮序」預售，每坪開價43至48萬元，創嘉義房市新高紀錄，但承億元月建照還未獲市府核准，就在網路推預售廣告，遭人檢舉違反平均地權條例預售房屋規定，遭市府地政處裁罰；市府都發處說，已核准承億建照；承億說，預售屋民眾詢問度高，市場反應熱烈。

台積電先進封裝廠進駐嘉科園區，又有華泰名品城進駐高鐵太保車站特區，帶動嘉義房市走揚，承億看好產業帶來房市，近期在市中心原新榮戲院推出新案「新榮序」2-3房大樓住宅建案，承億2019年購入「新榮戲院」，規畫蓋住宅大樓，住家31至37坪2-3房，每坪開價43至48萬元，高於目前市場平均行情25至35萬元，引人注目。

市府地政處說，元月底發現建商建照未核准就在網路宣傳，加上有人檢舉，調查屬實，依平均地權條例第47-3條第1項：銷售預售屋，應於銷售前將預售屋坐落基地、建案名稱、銷售地點、期間、戶（棟）數及預售屋買賣定型化契約，以書面報預售屋坐落基地所在縣市府主管機關備查，建商違法裁罰3萬元。