快訊

公車司機看他一眼哈哈大笑「這樣說」 管中閔樂得合影存證

美官員：北京錯用聯大2758號決議 將台灣排除在國際體系外

許維恩10月大女兒誤食別針吐血 淚崩自責：差點以為要失去你了

嘉市新榮戲院舊址蓋住宅售價創新高 建商預售挨罰原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市新榮戲院2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，推出住宅大樓「新榮序」預售。記者魯永明／攝影
嘉義市新榮戲院2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，推出住宅大樓「新榮序」預售。記者魯永明／攝影

嘉義市二輪片老戲院新榮戲院，2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電華泰名品城來嘉題材發酵，推出住宅大樓「新榮序」預售，每坪開價43至48萬元，創嘉義房市新高紀錄，但承億元月建照還未獲市府核准，就在網路推預售廣告，遭人檢舉違反平均地權條例預售房屋規定，遭市府地政處裁罰；市府都發處說，已核准承億建照；承億說，預售屋民眾詢問度高，市場反應熱烈。

台積電先進封裝廠進駐嘉科園區，又有華泰名品城進駐高鐵太保車站特區，帶動嘉義房市走揚，承億看好產業帶來房市，近期在市中心原新榮戲院推出新案「新榮序」2-3房大樓住宅建案，承億2019年購入「新榮戲院」，規畫蓋住宅大樓，住家31至37坪2-3房，每坪開價43至48萬元，高於目前市場平均行情25至35萬元，引人注目。

市府地政處說，元月底發現建商建照未核准就在網路宣傳，加上有人檢舉，調查屬實，依平均地權條例第47-3條第1項：銷售預售屋，應於銷售前將預售屋坐落基地、建案名稱、銷售地點、期間、戶（棟）數及預售屋買賣定型化契約，以書面報預售屋坐落基地所在縣市府主管機關備查，建商違法裁罰3萬元。

依實價登錄，新榮戲院2019年8月成交總價9500萬，如建物不算價值，換算土地每坪約42.32萬元。承億取得建照後，目前在嘉義火車站等地掛售屋廣告，承億說，「新榮序」基地座落新榮路上新榮戲院舊址，位處嘉義熱鬧市中心，串連新光三越商圈，以最高規格打造新輕奢精品好宅，委託第三方公正單位結構外審，採國際級建材，全棟淨軟水系統、綠建築及智能家庭設備等，加入集團旗下承億物業團隊服務，讓居住者備感尊榮舒適感受。

嘉義市新榮戲院2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，推出住宅大樓「新榮序」預售。記者魯永明／攝影
嘉義市新榮戲院2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，推出住宅大樓「新榮序」預售。記者魯永明／攝影
嘉義市新榮戲院2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，推出住宅大樓「新榮序」預售。記者魯永明／攝影
嘉義市新榮戲院2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，推出住宅大樓「新榮序」預售。記者魯永明／攝影

台積電 嘉義 華泰名品城

延伸閱讀

台積電將落腳嘉縣！面臨邊緣化危機 黃敏惠強調致富先開路

社子島協調會衝突...王世堅嗆抗議者收錢辦事 自救會批：服務建商的政客

嘉市母親街頭要女兒下跪 警：違法函送

嘉市某基金會董事遭騙千萬元 涉案律師被收押

相關新聞

台南車輛噪音檢測 得排隊數月

汽機車改裝排氣管認證制度明年起實施，被查獲安裝非經認證合格排氣管將直接開罰，目前興起「檢測風」。台南多名議員指出，南部缺...

嘉市新榮戲院舊址蓋住宅售價創新高 建商預售挨罰原因曝

嘉義市二輪片老戲院新榮戲院，2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地建電梯，最近隨著台積電、華...

穗台文藝交流 台南展百件作品

4月20至26日，廣東美協藝術家、廣州美院師生等組成的廣州市文化藝術交流團一行，應台灣中華多元文化藝術復興協會邀請，赴台...

台積落腳嘉縣…嘉市憂邊緣化 力推軌道建設

台積電等重大建設落腳嘉義縣，嘉義市民憂心被邊緣化，市長黃敏惠昨在市議會施政報告說，用交通建設帶動城市新發展，連接台鐵嘉義...

雲林斗南斥資4千萬 優化通學步道

雲林部分校園因早期都市計畫所預留的周邊行人通行空間狹小，斗南鎮公所爭取獲中央補助4560萬元，將改善東明國中周邊路口，及...

嘉縣改造圖書館 東石率先完工

嘉義縣18鄉鎮市立圖書館多已老舊，空間規畫不符合現代需求，縣長翁章梁多次在縣政會議時表達要改造，東石鄉公所率先申請，縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。