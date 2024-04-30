阻溢堤淹水夢魘重演 南市後壁下茄苳排水拓寬

為改善後壁區新東及頂安里水患，台南市政府在中央協助下，投入下茄苳排水整治，將排水斷面拓寬並加高堤頂，目前工程進度近7成，希望未來完工後遏止溢堤淹水夢魘重演。

2018年0823颱風時，大水漫過堤防淹到村子裡，造成下茄苳與附近地方淹水逾40公頃，最深達70公分，居民叫苦連天，市府投入下茄苳排水整治。

水利局指出，後壁下茄苳排水治理率已達8成，惟中游及上游局部區段尚未整治，目前土堤防洪高度及渠寬明顯不足，往往易受八掌溪迴水影響及極端氣候強陣雨雙重作用下，排水溢淹釀災。

市長黃偉哲今上午由市議員李宗翰、沈家鳳等人陪同，視察施工中的下茄苳排水第三期整治工程，聽取水利局簡報，水利局長邱忠川說，目前工程範圍里程為5K+532至6K+043，右岸護岸整治長307公尺、左岸護岸整治長167公尺，總工程費5000萬元，工程項目包含新建結構護岸、防洪牆及防汛道路各約972米，拓寬既有排水斷面，從原來排水斷面從10公尺拓寬為18公尺，並提高堤頂高程，提升周邊防洪能力，完成後可達10年防護頻率及25年不溢堤標準，降低沿岸居民淹水風險。