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雲林盤點8處閒置公有地 打造金雞母停車場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣府盤點閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，圖為斗六市國民運動中心旁的閒置公有地，已整地作為收費停車場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府盤點閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，圖為斗六市國民運動中心旁的閒置公有地，已整地作為收費停車場。記者陳雅玲／攝影

雲林有許多公有地因缺預算開發，閒置荒廢多年，雜草叢生成為髒亂點，居民常陳情「草長到我家來、螞蟻也爬進我家了」，縣府每年還須另編列預算整理環境；為此，縣府去年盤點出8處閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，共可增逾200格停車位，讓髒亂點搖身一變成為縣庫的金雞母。

縣府財政處長孫綿凰表示，近年來縣府財政穩定，沒有賣地需求，但為開源穩定財政，加上縣民停車需求增加，去年清查各機關閒置空地，盤點出虎尾明正段、虎尾仁愛段、北港南陽段、斗六公正段、斗六行啟段、土庫文化段共8處閒置公有地，改為停車場不僅改善市容，也能增加租金與權利金收入。

目前斗六公正段已完成1、2期位於國民運動中心旁的兩處停車場，提供48格車位，年初開始經營每小時收費20元，每年預計帶來120萬元租金及權利金收入，另有第3期計畫規畫中，接下來土庫文化段中山路公有地也將委外經營。

交通工務局長汪令堯說，多次接獲反映土庫鎮文化段的中山路公有地閒置已久，且近年土庫鎮遊客增多，而該空間約300坪，部分為縣府所有、部分國產署所有，雙方協調後將打造附設遊憩空間的停車場，提供包含充電樁、身障、婦幼友善等21格停車位，明天動工整地，預計9月完工。

停車場 斗六 車位

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