震不停+雨勢 阿里山公路出現落石

近期地震頻傳又有雨勢侵襲，嘉義縣阿里山公路落石不斷，公路局阿里山工務段長蔡衛勇表示，沿線都有保全人員巡視，目前都是零星落石並已及時派員處理，以十字路段前後較常發生落石情形；另，配合阿里山鄉台18線72.35公里邊坡刷坡作業，5月1日起交管1個月，每30分鐘放行1次。

蔡衛勇說，一有落石等情況發生會立即回報，較常發生路段在69公里到73公里、79公里到80公里處，通過要小心行駛，上山之前也隨時掌握阿里山公路資訊。

連日來地震頻傳，連嘉義地區都感到地牛翻身的恐怖，近來又因鋒面來襲，接連雨勢讓仁義潭、蘭潭水庫進帳不少，不過，因為地震、雨勢，也造成阿里山公路沿線零星落石，民眾在地方社群媒體傳落石、竹木掉落路面照片，提醒路過要小心。

此外，阿里山鄉台18線72.35公里邊坡將進行刷坡作業，阿里山工務段指出，因刷坡期間容易掉落石，考量安全從5月1日起至5月31日止實施交通管制，管制時間為每日上午8點至下午5點，採每施工30分鐘後放行1次，例假日則不管制。