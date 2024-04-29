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新聞分析／政府應制定完整配套 厲行廢棄物源頭分類

聯合報／ 本報記者鄭惠仁
國內廢棄物處理量能不足，廢棄物流竄亂倒，迫害環境。圖／南市環保局提供
國內廢棄物處理量能不足，廢棄物流竄亂倒，迫害環境。圖／南市環保局提供

台南多數工業區未設焚化爐廢棄物都透過處理生活垃圾的焚化爐處理，其實絕大多數事業廢棄物若在源頭分類，約8成可再利用，但業者為降成本，未分篩就委外清運，加上不肖業者為暴利亂倒，惡性循環讓環境承擔苦果，政府積極增加去化量能外，應制定完整配套，厲行源頭分類是當務之急。

廢棄物清理法第32條規定，新設工業區、科學園區目的事業主管機關、開發單位或管理單位，應規畫設置事業廢棄物處理設施，並在設置完成後才可營運；但觀諸台南數十處政府及民間開發的工業區，除了南科有焚化爐，以及柳科、台南科技工業區在規畫外，其他都沒有，台南只是冰山一角，更多縣市亦是如此。

然而近年台南營建業大爆發，眾多棄置廢棄物中，除了爐碴外，廢塑膠、底渣、營建混合物最多，其次是灰渣、汙泥、廢木材等，環保局長許仁澤在面對議員質詢時也說，若能從源頭做好分類，有8成可回收去化。

多個縣市處理事業廢棄物量能不足，處理費用大增，為了省錢、加上暴利驅使，出現北部事廢往南偷倒等垃圾遍地「開花」汙染大地，甚至有害的廢土進入魚塭、農田，讓環境受災殃，並禍及後代子孫生存權；持續擴建廢棄物去化設施非一蹴可幾，政府亟需引導完善做好源頭分類來並進，為此制定完整配套措施，別讓業者鋌而走險一再偷埋入地下，方為治本之道。

台南 廢棄物 焚化爐

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