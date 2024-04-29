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新聞分析／政府應制定完整配套 厲行廢棄物源頭分類
台南多數工業區未設焚化爐，廢棄物都透過處理生活垃圾的焚化爐處理，其實絕大多數事業廢棄物若在源頭分類，約8成可再利用，但業者為降成本，未分篩就委外清運，加上不肖業者為暴利亂倒，惡性循環讓環境承擔苦果，政府積極增加去化量能外，應制定完整配套，厲行源頭分類是當務之急。
廢棄物清理法第32條規定，新設工業區、科學園區目的事業主管機關、開發單位或管理單位，應規畫設置事業廢棄物處理設施，並在設置完成後才可營運；但觀諸台南數十處政府及民間開發的工業區，除了南科有焚化爐，以及柳科、台南科技工業區在規畫外，其他都沒有，台南只是冰山一角，更多縣市亦是如此。
然而近年台南營建業大爆發，眾多棄置廢棄物中，除了爐碴外，廢塑膠、底渣、營建混合物最多，其次是灰渣、汙泥、廢木材等，環保局長許仁澤在面對議員質詢時也說，若能從源頭做好分類，有8成可回收去化。
多個縣市處理事業廢棄物量能不足，處理費用大增，為了省錢、加上暴利驅使，出現北部事廢往南偷倒等垃圾遍地「開花」汙染大地，甚至有害的廢土進入魚塭、農田，讓環境受災殃，並禍及後代子孫生存權；持續擴建廢棄物去化設施非一蹴可幾，政府亟需引導完善做好源頭分類來並進，為此制定完整配套措施，別讓業者鋌而走險一再偷埋入地下，方為治本之道。
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