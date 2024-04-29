5月再增2處 嘉市定點收垃圾將達23個

嘉義市政府力推定點收垃圾，昨天公布5月起再新增民權路和五福街口、泰瑞一街和泰瑞四街口兩處，全市將達23個定點，環保局預估定點每月可收約450公噸垃圾。不過有民眾認為，定點清運時間為下午到半夜，無上午時段；市府回應，平日上午在文化路的舊嘉義郵局清運機關垃圾，民眾也可運用。

環保局指出，定點收運垃圾地點，有在人口稠密區包括經國新城的西門街活泉之家前方等18個收運點、湖子內區域內也設置5個收運點；無法於正常時間丟垃圾者，可選擇垂楊路文化公園旁晚間10點半到凌晨3點、文化路土地銀行旁凌晨3點20分到5點20分、友愛路與德安路口停車場前晚上10點到凌晨0點20分，這3處每天都有定點清運。

環保局表示，定時、定點收運提供清潔隊員相對安全的工作環境，也方便民眾丟垃圾，同時透過嘉市環保即時通App來掌控垃圾車的位置，達到數位環保城市的目的。

許姓上班族說，通常下班後才整理垃圾，常錯過沿街收垃圾時間，有定點就不用那麼趕，若多個上午的定點清運也不錯，但自己早上趕著上班，對個人而言沒實際助益。環保局清潔隊表示，經統計，市民習慣午後開始整理清倒垃圾，上午倒垃圾需求少，所以目前沒有安排上午清運點。