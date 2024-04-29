快訊

1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月再增2處 嘉市定點收垃圾將達23個

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市5月起將增加兩處垃圾定點清運點，總計達23個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市5月起將增加兩處垃圾定點清運點，總計達23個。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府力推定點收垃圾，昨天公布5月起再新增民權路和五福街口、泰瑞一街和泰瑞四街口兩處，全市將達23個定點，環保局預估定點每月可收約450公噸垃圾。不過有民眾認為，定點清運時間為下午到半夜，無上午時段；市府回應，平日上午在文化路的舊嘉義郵局清運機關垃圾，民眾也可運用。

環保局指出，定點收運垃圾地點，有在人口稠密區包括經國新城的西門街活泉之家前方等18個收運點、湖子內區域內也設置5個收運點；無法於正常時間丟垃圾者，可選擇垂楊路文化公園旁晚間10點半到凌晨3點、文化路土地銀行旁凌晨3點20分到5點20分、友愛路與德安路口停車場前晚上10點到凌晨0點20分，這3處每天都有定點清運。

環保局表示，定時、定點收運提供清潔隊員相對安全的工作環境，也方便民眾丟垃圾，同時透過嘉市環保即時通App來掌控垃圾車的位置，達到數位環保城市的目的。

許姓上班族說，通常下班後才整理垃圾，常錯過沿街收垃圾時間，有定點就不用那麼趕，若多個上午的定點清運也不錯，但自己早上趕著上班，對個人而言沒實際助益。環保局清潔隊表示，經統計，市民習慣午後開始整理清倒垃圾，上午倒垃圾需求少，所以目前沒有安排上午清運點。

嘉義 垃圾車 環保局

延伸閱讀

違規網路刊登「蚊香等環境用藥」廣告最高罰30萬元 彰化去年翻倍

嘉市母親街頭要女兒下跪 警：違法函送

台中環保局勤查重罰工地汙染 鎖定兩大目標已罰2件

嘉市民營興中市場地主勝訴將拆除 保留老戲院國寶戲院

相關新聞

廢棄物處理量能不足 台南爆垃圾危機？

台南營造業景氣正熱，但廢棄物去化管道量能明顯不足，處理費又漲得驚人。有議員指出，台南邁入垃圾危機中，應要求工業區依法設事...

新聞分析／政府應制定完整配套 厲行廢棄物源頭分類

台南多數工業區未設焚化爐，廢棄物都透過處理生活垃圾的焚化爐處理，其實絕大多數事業廢棄物若在源頭分類，約8成可再利用，但業...

5月再增2處 嘉市定點收垃圾將達23個

嘉義市政府力推定點收垃圾，昨天公布5月起再新增民權路和五福街口、泰瑞一街和泰瑞四街口兩處，全市將達23個定點，環保局預估...

北港媽祖出巡 今起3天機動交管

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」前天登場，今年信眾太過熱情，沿街準備許多轎炮，又逢假日人潮車潮特別多，北港市區交通大打結...

震不停+雨勢 阿里山公路出現落石

近期地震頻傳又有雨勢侵襲，嘉義縣阿里山公路落石不斷，公路局阿里山工務段長蔡衛勇表示，沿線都有保全人員巡視，目前都是零星落...

【即時短評】遏阻事業廢棄物亂倒 落實源頭分類為當務之急

多數工業區未設焚化爐，事業廢棄物都透過處理生活垃圾的焚化爐處理，也發生處理量能不足問題，其實絕大多數事業廢棄物若能在源頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。