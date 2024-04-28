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【即時短評】遏阻事業廢棄物亂倒 落實源頭分類為當務之急

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國內廢棄物處理量能不足，廢棄物流竄亂倒，危害環境。圖／南市環保局提供
國內廢棄物處理量能不足，廢棄物流竄亂倒，危害環境。圖／南市環保局提供

多數工業區未設焚化爐，事業廢棄物都透過處理生活垃圾的焚化爐處理，也發生處理量能不足問題，其實絕大多數事業廢棄物若能在源頭做好分類，約有8成可再利用，但業者為降低成本，未分篩就委外清運，不肖業者為暴利亂倒，惡性循環下讓環境承擔苦果，政府應制定完整配套，落實行源頭分類為當務之急。

廢棄物清理法第32條規定，新設工業區、科學園區目的事業主管機關、開發單位或管理單位，應規畫設置事業廢棄物處理設施，並在設置完成後材可以營運，但觀諸南市數十處政府及民間開發的工業區，除了南科有焚化爐，以及柳科、台南科技工業區有規畫外，其他都沒有，台南只是冰山一角，更多縣市也面臨此窘境。

隨著經濟發展，除了事業廢棄物增加，近幾年台南營建業大爆發，廢棄物也增多，既有焚化爐處理量能有限，事廢無處處理，只好尋求他縣市幫忙。也因為這是普遍現象，出現北部事廢往南偷倒，垃圾遍地「開花」，汙染大地情形。

以台南為例，眾多棄置廢棄物中，除了爐碴外，廢塑膠、底渣及營建混合物最多，其次是灰渣、汙泥、廢木材等，環保局長許仁澤在面對議員質詢時即感嘆「若能從源頭做好分類，有8成可回收去化。」

不過，因事廢處理量能不足，使得處理費用大增，若再落實源頭分類，勢必費用更高而使成本增加，為了省錢，加上暴利驅使，出現偷倒亂象，且還有更多不利農耕，甚至有害的廢土進入魚塭、農田，讓環境受災殃，並禍及後代子孫生存權。泯滅良心、禍及大地的惡行零容忍，制定完整配套措施，落實源頭分類並去化，無偷雞摸狗的含糊地帶，方為治本之道。

台南 廢棄物 焚化爐

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