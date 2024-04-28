影／北港媽祖出巡人潮車潮擠爆 緊急擴大「市區路線管制圖」出爐

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨天登場，信眾太過熱情，沿街準備許多轎炮，加上逢假日人潮車潮特別多，使市區交通大打結，北港警分局再度規畫停車和疏解路線，並加強取締亂停車，明起還有3天晚上7點開始藝閣遊街，警方呼籲遊客依規定路線行駛與停車。

北港朝天宮迎媽祖昨天登場，今年建廟330周年加上兩天媽祖出巡適逢周末假日，一早湧現人潮，到晚上真人藝閣車遊行登場，人潮、車潮擠爆市區，違規停車、不遵守號誌，造成藝閣車隊中夾雜許多車輛穿梭，交通大打結，也影響夾道觀賞藝閣的遊客安全。

媽祖出巡今晚落幕，但未來3天的晚上仍有藝閣遊行，北港警分局今天緊急公布交通管制措施，提醒民眾多搭乘大眾交通工具，避開管制路段。北港警分局表示，媽祖今天遶境路線往北區「北巡新街」，下午會回到市區遶境，加上下午及晚上有藝閣遊行，因此今天交通疏導管制時間從上午10點至晚上10點。

警方指出，第1層管制範圍從北港大橋橋頭、東引道、第1停車場入口，西引道、民生路口，華南、民生路口，華南、民主路口，華南、中正路口，華南、大同路口，華勝、文仁路口，大同、防汛道路口，義民、防汛道路口（機動調度），北港大橋（嘉義端）車輛傍晚起開始離場時，號控延長綠燈（機動調度）。

第2層市區重要路口包括北港車輛引導車輛行駛西引道（往停車場）；華南路北上車道封閉，引導車輛往164縣道北上，避免與藝閣車輛衝突；華南路南下車道不封閉，並視車流狀況延長南下綠燈秒數；華勝路南下車流，引導車輛改道文仁路，經媽祖大橋離轄；義民路至大同路段之防汛道路擺放交通錐，禁止單邊停車，嚴重違車輛執行拖吊。