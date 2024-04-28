「快樂建研 獅愛助學」 13年嘉惠5400名雲嘉學子

由工商建研會等多個慈善團體組成的「快樂建研 獅愛助學」，成立13年來，已獎助逾5400名雲嘉學子；今天再頒獎助學金給雲嘉地區共422名學子。嘉義市長黃敏惠期許未來號召更多愛心人士，共襄盛舉，傳遞溫馨。

「快樂建研 獅愛助學」多年來以獎助學金嘉惠雲嘉學子，上午工商建研會、嘉義市溫蘋社會福利慈善基金會、國際獅子會300-E1區等慈善團體，於嘉義市文化中心音樂廳舉行「快樂建研 獅愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮。

黃敏惠表示，「快樂建研 獅愛助學」活動邁入第13年，開辦至今已獎助逾5400名學子，有受獎的孩子在長大後一同加入志工團隊，將溫暖傳給需要的人，讓愛世代傳承，這就是愛最大的力量。

活動中玉山高中太鼓隊、如婷舞蹈團演出，讓學子感受美與藝術，讓處處是校園、時時是課程。

黃敏惠感謝來自社會各界溫暖的愛鼓勵弱勢家庭的孩子為將來努力打拼，也幫助孩子安心、穩定的就學，期待這份集結社會大眾力量的溫暖能繼續守護嘉義孩子的未來。

工商建研會理事長，同時也是溫蘋基金會董事長江温良表示，13年前首次辦理傳愛助學活動，當時以嘉義市為核心，多年來已將愛心與溫暖擴及雲嘉南多個角落，以善款幫助孩子安心就學。這次有來自雲嘉地區大學高中職、國中小及家扶中心等共計422名學子，活動經費200萬元。