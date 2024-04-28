快訊

北市都更自治條例修法盼加速 這地4社區有望成第一案

中南半島對流「超奇的穩定」 鄭明典分析可能原因

「快樂建研 獅愛助學」 13年嘉惠5400名雲嘉學子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左四）頒發獎助學金。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左四）頒發獎助學金。圖／嘉義市政府提供

由工商建研會等多個慈善團體組成的「快樂建研 獅愛助學」，成立13年來，已獎助逾5400名雲嘉學子；今天再頒獎助學金給雲嘉地區共422名學子。嘉義市長黃敏惠期許未來號召更多愛心人士，共襄盛舉，傳遞溫馨。

「快樂建研 獅愛助學」多年來以獎助學金嘉惠雲嘉學子，上午工商建研會、嘉義市溫蘋社會福利慈善基金會、國際獅子會300-E1區等慈善團體，於嘉義市文化中心音樂廳舉行「快樂建研 獅愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮。

黃敏惠表示，「快樂建研 獅愛助學」活動邁入第13年，開辦至今已獎助逾5400名學子，有受獎的孩子在長大後一同加入志工團隊，將溫暖傳給需要的人，讓愛世代傳承，這就是愛最大的力量。

活動中玉山高中太鼓隊、如婷舞蹈團演出，讓學子感受美與藝術，讓處處是校園、時時是課程。

黃敏惠感謝來自社會各界溫暖的愛鼓勵弱勢家庭的孩子為將來努力打拼，也幫助孩子安心、穩定的就學，期待這份集結社會大眾力量的溫暖能繼續守護嘉義孩子的未來。

工商建研會理事長，同時也是溫蘋基金會董事長江温良表示，13年前首次辦理傳愛助學活動，當時以嘉義市為核心，多年來已將愛心與溫暖擴及雲嘉南多個角落，以善款幫助孩子安心就學。這次有來自雲嘉地區大學高中職、國中小及家扶中心等共計422名學子，活動經費200萬元。

國際獅子會300-E1區總監梁滙榛表示，獎助學金可激發學子信心和學習動力，也是該區為兒童服務關懷弱勢的重要項目，非常樂意共襄盛舉。

「快樂建研 獅愛助學」活動13年來有超過5400名雲嘉學子受惠。圖／嘉義市政府提供
「快樂建研 獅愛助學」活動13年來有超過5400名雲嘉學子受惠。圖／嘉義市政府提供

嘉義 獅子會 黃敏惠

延伸閱讀

參訪韌性城市荷蘭鹿特丹 黃敏惠勉團隊借鏡發揮創意

黃敏惠率團參訪台達電歐洲總部 嘉市淨零永續條例草案將送議會審議

「嘉義101」試營運 黃敏惠搶先開箱空中步道、總統套房

中央地方攜手出資6千萬元 嘉市幸福幼兒園重建動土

相關新聞

影／北港媽祖出巡人潮車潮擠爆 緊急擴大「市區路線管制圖」出爐

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨天登場，信眾太過熱情，沿街準備許多轎炮，加上逢假日人潮車潮特別多，使市區交通大打結，北...

雲林虎尾鎮5月起實施路邊停車收費 這3個路段先試辦

雲林縣虎尾鎮5月1日起實施路邊停車收費，第1階段試辦路段有若瑟醫院旁新生路、虎尾驛旁中山路、虎尾科技大學對面文化路，採無...

百年歷史建物出張所搖身成美術館 打造北門藝術園區

逾百年歷史建築台南北門出張所，委由著名的東門美術館承租，今上午開幕，更串聯相鄰的鹽工宿舍群的吳德和雕塑藝術園區、李國殿書...

地震頻傳又逢雨勢 阿里山公路出現落石

近來頻傳地震，又有雨勢侵襲，嘉義縣阿里山公路落石不斷，網友在地方社群媒體留言大家小心；雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段表...

鄭文燦出席鄭成功中樞祭典 同台荷據台末代總督後裔

明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年祭典從29日改為28日，一度讓外界議論紛紛，經中央核定後...

登革熱噴藥惹詬病 南市改用煙霧壓罐

台南市去年本土登革熱病例高達2萬1532例，今年已有19例本土病例及5例境外病例，加上誘卵桶監測平均陽性指數增加，平均溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。