快訊

北市都更自治條例修法盼加速 這地4社區有望成第一案

中南半島對流「超奇的穩定」 鄭明典分析可能原因

嘉縣有「土匪山」 昔日義士聚集地今轉身觀光步道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
來賓健行體驗步道設施及淨山活動，實際感受土匪山步道豐富的自然人文環境。圖／林業署嘉義分署提供
來賓健行體驗步道設施及淨山活動，實際感受土匪山步道豐富的自然人文環境。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義縣番路鄉外腦寮聚落有個有趣地名「土匪山」，原來因地勢險要曾是義士聚集之地，日據時期被稱為「土匪山」，因森林茂密、風光宜人，林業署嘉義分署闢建觀光步道，今天分署與來賓在登山口見證土匪山步道重新開放，並由番路鄉公興社區發展協會簽署認養步道協議。

番路鄉外腦寮聚落「土匪山」地勢險要，傳說此地曾是林爽文事件反抗軍餘部聚集之處，也是抗日義士退守之地，因而被日本當權者取名為「土匪山」，土匪山步道原是觸口至內腦寮的民生小徑，也是昔日內外腦寮居民往返觸口的必經之路，沿途森林茂密，風光宜人，彷彿述說著這片土地的歷史故事。

嘉義分署表示，為提升遊憩品質及維護遊客步行安全，去年9月起積極展開土匪山步道的修復工程，步道受天然災害影響受損嚴重長期無法通行，因此需進行大規模修復工程，包括路基、階梯、橋梁、涼亭及指示牌等重要設施整修工項，在歷時近7個月的工期，已於今年4月全面完工，為遊客帶來更安全、更舒適的登山體驗。

土匪山步道全長約850公尺，海拔高640～690公尺，坡度平緩適合大眾行走，但行前仍應妥善規劃確保登山安全，建議出發前應確認交通狀況並留意天氣預報，做好充足的準備，才能確保登山安全。

林業署嘉義分署今天於登山口舉辦土匪山步道啟用暨認養儀式。圖／林業署嘉義分署提供
林業署嘉義分署今天於登山口舉辦土匪山步道啟用暨認養儀式。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義分署副分署長李定忠（右）與嘉義縣番路鄉公興社區發展協會簽署認養協議。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義分署副分署長李定忠（右）與嘉義縣番路鄉公興社區發展協會簽署認養協議。圖／林業署嘉義分署提供
土匪山步道啟用暨認養儀式後，來賓一同健走體驗土匪山步道新風貌。圖／林業署嘉義分署提供
土匪山步道啟用暨認養儀式後，來賓一同健走體驗土匪山步道新風貌。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義 認養

延伸閱讀

入山救人也擔心石頭雨 南投消防隊員盼玉管處暫停登山活動

嘉縣老翁開車連續肇事 警方籲長者勿自駕

台韓觀光交流會嘉縣登場 力拚互訪300萬人次

地震拋下全校趁上班時間赴菜市場買蛋？ 嘉縣某校長回應了

相關新聞

影／北港媽祖出巡人潮車潮擠爆 緊急擴大「市區路線管制圖」出爐

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨天登場，信眾太過熱情，沿街準備許多轎炮，加上逢假日人潮車潮特別多，使市區交通大打結，北...

雲林虎尾鎮5月起實施路邊停車收費 這3個路段先試辦

雲林縣虎尾鎮5月1日起實施路邊停車收費，第1階段試辦路段有若瑟醫院旁新生路、虎尾驛旁中山路、虎尾科技大學對面文化路，採無...

百年歷史建物出張所搖身成美術館 打造北門藝術園區

逾百年歷史建築台南北門出張所，委由著名的東門美術館承租，今上午開幕，更串聯相鄰的鹽工宿舍群的吳德和雕塑藝術園區、李國殿書...

地震頻傳又逢雨勢 阿里山公路出現落石

近來頻傳地震，又有雨勢侵襲，嘉義縣阿里山公路落石不斷，網友在地方社群媒體留言大家小心；雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段表...

鄭文燦出席鄭成功中樞祭典 同台荷據台末代總督後裔

明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年祭典從29日改為28日，一度讓外界議論紛紛，經中央核定後...

登革熱噴藥惹詬病 南市改用煙霧壓罐

台南市去年本土登革熱病例高達2萬1532例，今年已有19例本土病例及5例境外病例，加上誘卵桶監測平均陽性指數增加，平均溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。