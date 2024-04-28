嘉縣有「土匪山」 昔日義士聚集地今轉身觀光步道

嘉義縣番路鄉外腦寮聚落有個有趣地名「土匪山」，原來因地勢險要曾是義士聚集之地，日據時期被稱為「土匪山」，因森林茂密、風光宜人，林業署嘉義分署闢建觀光步道，今天分署與來賓在登山口見證土匪山步道重新開放，並由番路鄉公興社區發展協會簽署認養步道協議。

番路鄉外腦寮聚落「土匪山」地勢險要，傳說此地曾是林爽文事件反抗軍餘部聚集之處，也是抗日義士退守之地，因而被日本當權者取名為「土匪山」，土匪山步道原是觸口至內腦寮的民生小徑，也是昔日內外腦寮居民往返觸口的必經之路，沿途森林茂密，風光宜人，彷彿述說著這片土地的歷史故事。

嘉義分署表示，為提升遊憩品質及維護遊客步行安全，去年9月起積極展開土匪山步道的修復工程，步道受天然災害影響受損嚴重長期無法通行，因此需進行大規模修復工程，包括路基、階梯、橋梁、涼亭及指示牌等重要設施整修工項，在歷時近7個月的工期，已於今年4月全面完工，為遊客帶來更安全、更舒適的登山體驗。