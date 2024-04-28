百年歷史建物出張所搖身成美術館 打造北門藝術園區

逾百年歷史建築台南北門出張所，委由著名的東門美術館承租，今上午開幕，更串聯相鄰的鹽工宿舍群的吳德和雕塑藝術園區、李國殿書法藝術工作室，打造為「北門文化藝術園區」，將成為在地新興藝術亮點。

北門出張所位於雲嘉南濱海國家風景區管理處後方，日治時期為北門鹽場集會所，建於大正12年(西元1923年)，是負責鹽稅課徵及鹽產銷工作，二戰後荒廢多時後重新整修開放。日前由台南知名東門美術館承租，設為東門美術館三館，將以「北門文化藝術園區」開幕，作為推廣藝術展覽及藝文活動的平台。

今上午開幕，雲嘉南風管處長許宗民、立委陳亭妃、北門區長張政郎、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名及出身台南北門的南紡集團總裁侯博明等人都前往祝賀。

東門美術館館長卓來成表示，藉由東門美術館進駐，期望能為北門鹽分地區增添藝術活力與人文底蘊。

而雲嘉南管理處整修4間鹽工宿舍，去年5月出身北門的石雕藝術家吳德和承租一間設置「吳德和雕塑藝術園區」，創作「福獅」系列作品展出；今年甫由北門南鯤鯓代天府秘書退休的李國殿，也租下一間鹽工宿舍成立李國殿書法藝術工作室，專心創作和藝文交流，正好彼此可連成一氣，打造成「北門文化藝術園區」。

雲嘉南風管處說，開館第一檔展出由東門美術館、吳德和雕塑藝術園區、李國殿書法藝術工作室聯合主辦，展出藝術家許自貴立體創作與鄭京的水彩作品、吳德和雕塑以及李國殿書法藝術。