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鄭文燦出席鄭成功中樞祭典 同台荷據台末代總督後裔

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行。記者萬于甄／攝影
明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行。記者萬于甄／攝影

明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年祭典從29日改為28日，一度讓外界議論紛紛，經中央核定後，中樞祭典儀式今順利舉行，由行政院副院長鄭文燦擔任主祭、台南市長黃偉哲擔任陪祭，而荷蘭東印度公司末代總督揆一的後代子孫葛邁可也出席祭典，歷史性的一刻，引發話題。

鄭文燦表示，適逢台南400系列活動正在舉行，不僅為台南帶來許多觀光客，也讓更多人認識台灣、體驗台南；1624年荷蘭人來到台灣，也是台灣走向世界舞台的開始，1661年鄭成功來台，隔年荷蘭人經過協議離開台灣後，許多來自中國閩越的漢人移民到台灣，也讓台灣成為多元族群之島。

鄭文燦也說，鄭成功來台後建立孔廟，開始注重文教、各地屯田等政策，為今天的台灣打下基礎規模，因此，許多鄭成功廟都被稱為開台聖王廟，也是民間給予鄭成功的定位，雖然歷史有很多不同的解釋，但也要緬懷先人的努力打拼，才有今天的台灣。

黃偉哲則提到，今年是台南400，也是展望未來重要的里程碑，而鄭成功作為開台聖王，在此緬懷其對台灣的貢獻，同時也期盼現在的建設，能對未來400年後的子孫，提供一個漂亮的成績單。

文化局表示，延平郡王祠曾在1961年修復重建，如今部分建築屋頂及外牆已較為老舊，現調查研究已完成，今年延平郡王祠將展開修復設計，整修內容包含建築本體補強、內部展覽燈光調整、增設無障礙設施及園區環境美化等，最快明年底可望完成修復設計。

明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，由行政院副院長鄭文燦（前排左二）擔任主祭、而荷據末代總督揆一的後代子孫葛邁可（前排左三）也出席祭典，歷史性的一刻，引發話題。
明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，由行政院副院長鄭文燦（前排左二）擔任主祭、而荷據末代總督揆一的後代子孫葛邁可（前排左三）也出席祭典，歷史性的一刻，引發話題。
明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，由行政院副院長鄭文燦（中）擔任主祭、台南市長黃偉哲（右）擔任陪祭。記者萬于甄／攝影
明延平王鄭成功來台363周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，由行政院副院長鄭文燦（中）擔任主祭、台南市長黃偉哲（右）擔任陪祭。記者萬于甄／攝影

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