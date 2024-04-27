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駕船避俄烏戰火…烏克蘭家庭船隻故障「獲台灣愛心修繕」 駛離前感恩台南人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
Valeriy一家航行離開前對於台南人熱心協助表達深深感謝。圖／台南市政府提供
Valeriy一家航行離開前對於台南人熱心協助表達深深感謝。圖／台南市政府提供

烏克蘭籍男子Valeriy帶著妻兒一家三口為逃避戰亂開船至海外，但去年在行經台灣海峽時船隻發生故障，之後在台南安平港獲得免費修繕，Valerie一家於今天上午啟航離開台南，預計跨越太平洋航向加拿大，臨行前他們對所有幫助過他們的台南人表達感謝。

51歲的Valeriy帶著38歲妻子Nataliia Koziyev、13歲兒子Ivan Koziyev駕駛帆船出國躲避戰爭，但去年11月前往菲律賓途中因方向舵故障，緊急停靠台中港求助。同年12月移至台南安平港，由駝峰航海起吊、安置及免費修繕。

市長黃偉哲在2月底獲悉此事後，馬上指示市府各單位給予所需協助，台南各界積極響應，紛紛給予這個家庭愛心支持，Valeriy一家停留台南期間，市府號召資源協助，社會局也派專人關懷協助他們的生活，並提供急難救助資源，漁港所也協助安排下水測試的泊位。

公私協力下，讓飽受戰亂而不得不孤身飄蕩在外的Valeriy一家獲得許多溫暖與支持，Valerie一家今天承載著眾多愛心航向加拿大，市長黃偉哲也致上祝福，期盼他們能順利在加拿大開啟新生活。

船隻修繕完成於今駛離。圖／台南市政府提供
船隻修繕完成於今駛離。圖／台南市政府提供
烏克蘭1家3口故障帆船修復完成，上午承載台南各界愛心航向新生活。圖／台南市政府提供
烏克蘭1家3口故障帆船修復完成，上午承載台南各界愛心航向新生活。圖／台南市政府提供
烏克蘭1家3口故障帆船修復完成，上午承載台南各界愛心航向新生活。圖／台南市政府提供
烏克蘭1家3口故障帆船修復完成，上午承載台南各界愛心航向新生活。圖／台南市政府提供
烏克蘭1家3口故障帆船停靠台南，派專人關懷Valeriy生活所需。圖／台南市政府提供
烏克蘭1家3口故障帆船停靠台南，派專人關懷Valeriy生活所需。圖／台南市政府提供

烏克蘭男子Valeriy（左3）躲避戰爭，帶著妻子Nataliia Koziyev（右4）、兒子Ivan Koziyev（右3）1家3口駕駛帆船遠赴國外，去年11月途經台灣海峽發生故障停靠台中港，再移至台南安平港修復，市派專人關懷生活所需。圖／台南市政府提供
烏克蘭男子Valeriy（左3）躲避戰爭，帶著妻子Nataliia Koziyev（右4）、兒子Ivan Koziyev（右3）1家3口駕駛帆船遠赴國外，去年11月途經台灣海峽發生故障停靠台中港，再移至台南安平港修復，市派專人關懷生活所需。圖／台南市政府提供

加拿大 台南 台灣海峽 愛心 黃偉哲

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