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駕船避俄烏戰火…烏克蘭家庭船隻故障「獲台灣愛心修繕」 駛離前感恩台南人
烏克蘭籍男子Valeriy帶著妻兒一家三口為逃避戰亂開船至海外，但去年在行經台灣海峽時船隻發生故障，之後在台南安平港獲得免費修繕，Valerie一家於今天上午啟航離開台南，預計跨越太平洋航向加拿大，臨行前他們對所有幫助過他們的台南人表達感謝。
51歲的Valeriy帶著38歲妻子Nataliia Koziyev、13歲兒子Ivan Koziyev駕駛帆船出國躲避戰爭，但去年11月前往菲律賓途中因方向舵故障，緊急停靠台中港求助。同年12月移至台南安平港，由駝峰航海起吊、安置及免費修繕。
市長黃偉哲在2月底獲悉此事後，馬上指示市府各單位給予所需協助，台南各界積極響應，紛紛給予這個家庭愛心支持，Valeriy一家停留台南期間，市府號召資源協助，社會局也派專人關懷協助他們的生活，並提供急難救助資源，漁港所也協助安排下水測試的泊位。
公私協力下，讓飽受戰亂而不得不孤身飄蕩在外的Valeriy一家獲得許多溫暖與支持，Valerie一家今天承載著眾多愛心航向加拿大，市長黃偉哲也致上祝福，期盼他們能順利在加拿大開啟新生活。
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