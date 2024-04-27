盛況空前！北港朝天宮媽祖遶境登場 鑾轎沿路「吃炮」嗨翻

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，媽祖鑾轎上午8時許在上萬信眾護駕下出廟，轎前陣頭、民間藝陣及轎班近百組人馬出巡遶境，由於信眾太過熱情，準備相當多鞭炮迎神，媽祖鑾轎在沿線炮站狂吃炮，遶境隊伍至下午4點多才陸續啟程，一路從民生路、義民路進入鎮內大街小巷遶巡，經過之處都熱鬧非凡。

北港媽祖遶境每年於農曆3月19、20日登場，今、明2天的活動，除有陣仗浩大的轎前陣頭、民間藝陣及轎班參與，更有犁炮、炸轎等經典民俗場面，上萬名信眾同時湧入北港小鎮感受媽祖神威，當地人更擺桌宴客，每年此刻像小過年般歡樂。

北港媽祖遶境今早在北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人引燃起馬炮後啟程，廟宇門口擠滿了人，祖媽與六媽神轎等遶境隊伍出廟後，沿線炮站放炮迎接，炮聲隆隆響徹雲霄，來自彰化的王先生首次體驗，直呼殊勝。

北港朝天宮表示，適逢建廟330周年，今年遶境活動擴大舉辦，共有34隊民間藝陣、19隊駕前陣頭及轎班參與。今天原定下午2點展開聖母遶境遊街，預定6點入廟，不過因為信眾非常熱情，媽祖鑾轎沿途吃炮。

北港朝天宮媽祖鑾轎今晚夜巡入廟後，明天還有一天出巡遶境，表定出廟時間為上午9時、下午2時及晚上8時；此外，真人藝閣有53座，今、明2天分別於中午12點半、晚上7點開始遊街，4月29日至5月1日三天則是晚上7點開始遊街。