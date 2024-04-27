快訊

已婚高雄醫外島義診帶護理師同遊 當街「上下來回撫摸」辯只是同事

很少會員知道…揭好市多試吃品5大秘密 樣品商曝「最划算嚐鮮時機」

盛況空前！北港朝天宮媽祖遶境登場 鑾轎沿路「吃炮」嗨翻

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，萬眾矚目的犁炮、炸轎是不能錯過的經典民俗場面。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，萬眾矚目的犁炮、炸轎是不能錯過的經典民俗場面。記者陳苡葳／攝影

國家重要民俗「北港朝天宮媽祖」今天登場，媽祖鑾轎上午8時許在上萬信眾護駕下出廟，轎前陣頭、民間藝陣及轎班近百組人馬出巡遶境，由於信眾太過熱情，準備相當多鞭炮迎神，媽祖鑾轎在沿線炮站狂吃炮，遶境隊伍至下午4點多才陸續啟程，一路從民生路、義民路進入鎮內大街小巷遶巡，經過之處都熱鬧非凡。

北港媽祖遶境每年於農曆3月19、20日登場，今、明2天的活動，除有陣仗浩大的轎前陣頭、民間藝陣及轎班參與，更有犁炮、炸轎等經典民俗場面，上萬名信眾同時湧入北港小鎮感受媽祖神威，當地人更擺桌宴客，每年此刻像小過年般歡樂。

北港媽祖遶境今早在北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人引燃起馬炮後啟程，廟宇門口擠滿了人，祖媽與六媽神轎等遶境隊伍出廟後，沿線炮站放炮迎接，炮聲隆隆響徹雲霄，來自彰化的王先生首次體驗，直呼殊勝。

北港朝天宮表示，適逢建廟330周年，今年遶境活動擴大舉辦，共有34隊民間藝陣、19隊駕前陣頭及轎班參與。今天原定下午2點展開聖母遶境遊街，預定6點入廟，不過因為信眾非常熱情，媽祖鑾轎沿途吃炮。

北港朝天宮媽祖鑾轎今晚夜巡入廟後，明天還有一天出巡遶境，表定出廟時間為上午9時、下午2時及晚上8時；此外，真人藝閣有53座，今、明2天分別於中午12點半、晚上7點開始遊街，4月29日至5月1日三天則是晚上7點開始遊街。

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，媽祖鑾轎早上在上萬信眾護駕下出廟，轎前陣頭、民間藝陣及轎班近百組人馬隨即進入鎮上展開出巡遶境。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，媽祖鑾轎早上在上萬信眾護駕下出廟，轎前陣頭、民間藝陣及轎班近百組人馬隨即進入鎮上展開出巡遶境。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，信眾熱情放炮迎迎接媽祖鑾轎，轎班人員被燻成「炮灰人」。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，信眾熱情放炮迎迎接媽祖鑾轎，轎班人員被燻成「炮灰人」。記者陳苡葳／攝影
北港媽祖遶境原定今天下午2點二度出巡，由於信眾太過熱情，準備相當多鞭炮迎神，媽祖鑾轎因在沿線炮站狂吃炮，遶境隊伍至下午4點多才陸續啟程，一路從民生路、義民路進入鎮內大街小巷遶巡。記者陳苡葳／攝影
北港媽祖遶境原定今天下午2點二度出巡，由於信眾太過熱情，準備相當多鞭炮迎神，媽祖鑾轎因在沿線炮站狂吃炮，遶境隊伍至下午4點多才陸續啟程，一路從民生路、義民路進入鎮內大街小巷遶巡。記者陳苡葳／攝影
北港媽祖遶境今、明兩天登場，上萬名信眾一路緊緊跟隨，盛況空前。記者陳苡葳／攝影
北港媽祖遶境今、明兩天登場，上萬名信眾一路緊緊跟隨，盛況空前。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 媽祖 神轎 遶境 陣頭

延伸閱讀

炮聲不斷！北港朝天宮迎媽祖遶境 縣府修復百尺龍鳳閣參與

影／北港朝天宮遶境 真人藝閣變結緣品大車拚…天外竟飛來「好神拖」

逾80宮廟、175組陣頭參與 3年1科「麻豆香」下周登場

萬和宮「老二媽」三年一度西屯省親 今晚安座 圓滿落幕

相關新聞

台灣最美的風景是人 台南暖警資助日客川資順利返國

日本籍66歲石塚昨上午整理行李欲返國之際，才發現錢包不翼而飛，現金及信用卡等也同時遺失，他擔心延誤搭機回國時間，鼓起勇氣...

北港朝天宮媽祖遶境盛況空前 鑾轎沿路「吃炮」嗨翻天

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，媽祖鑾轎上午8時許在上萬信眾護駕下出廟，轎前陣頭、民間藝陣及轎班近百組人馬出巡...

花蓮強震災情慘重 嘉義市長黃敏惠捐出一月所得送愛

0403大地震重創花蓮縣，慈濟基金會嘉義聯絡處今午舉辦「大愛共善、救拔苦難」愛心市集，市長黃敏惠災後捐出1個月所得送暖，...

日本6旬翁遊台南掉錢包 警暖心出資買高鐵票助返國

日本66歲老翁石塚旅遊「台南400」景點，昨天上午欲返國時發現錢包遺失，鼓起勇氣求助警方，派出所警員出資讓石塚坐上高鐵，...

嘉義市保安里長李憲桐意外辭世 妻子吳美珠接手參加補選勝出

嘉義市選委會今天辦理西區保安里第11屆里長補選投票，選舉人數3172人，投票率37.01%，候選人得票數分別為1號蕭明章...

台南大菜市周邊街廓整建 將重現最美古蹟菜市場

有百年歷史的台南西市場（俗稱大菜市）是日治時期台南最大的公有市場，坐落於台南舊城區，緊鄰淺草商圈及小吃林立的國華街，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。