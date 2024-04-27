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嘉義市保安里長李憲桐意外辭世 妻子吳美珠接手參加補選勝出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市選委會今天辦理西區保安里第11屆里長補選投票，選舉人數3172人，投票率只有37.01%。 記者魯永明／攝影
嘉義市選委會今天辦理西區保安里第11屆里長補選投票，選舉人數3172人，投票率只有37.01%。 記者魯永明／攝影

嘉義市選委會今天辦理西區保安里第11屆里長補選投票，選舉人數3172人，投票率37.01%，候選人得票數分別為1號蕭明章428票、2號林秀如148票、3號票黃美足53票、4號吳美珠543票，由4號候選人吳美珠當選。

7連霸保安里長李憲桐2月間意外不幸辭世，依法補選，保安里是前副總統蕭萬長故鄉，候選人有1號蕭明章、2號林秀如、3號黃美足、4號林秀如等4人，4人都是無黨，藍綠白三黨都無重點支持對象，吳美珠及蕭明章競爭激烈，下午5點前選舉揭曉，吳美珠勝出當選。

保安里是全市里鄰調整前最大里，有逾8千選票，後來分成保安、保生、保福等3里，李憲桐連任7屆保安里長，20多年服務有口皆碑，熱心地方事務不落人後，2月間參加餐會後發生意外辭世，享壽74歲，妻子吳美珠接手參選，替丈夫繼續服務里民。

嘉義市選委會今天辦理西區保安里第11屆里長補選投票，選舉人數3172人，投票率只有37.01%。 記者魯永明／攝影
嘉義市選委會今天辦理西區保安里第11屆里長補選投票，選舉人數3172人，投票率只有37.01%。 記者魯永明／攝影
嘉義市選委會今天辦理西區保安里第11屆里長補選投票，選舉人數3172人，投票率只有37.01%。 記者魯永明／攝影
嘉義市選委會今天辦理西區保安里第11屆里長補選投票，選舉人數3172人，投票率只有37.01%。 記者魯永明／攝影

嘉義 投票率 補選

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