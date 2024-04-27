快訊

駁徐巧芯幫「喬利息」…婆婆不忍了發3點聲明 再有不實指控將提告

台南大菜市周邊街廓整建 將重現最美古蹟菜市場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市定古蹟西市場周邊街廓整建示意圖曝光，可望再增一處觀光亮點。圖／台南市場處提供
台南市定古蹟西市場周邊街廓整建示意圖曝光，可望再增一處觀光亮點。圖／台南市場處提供

有百年歷史的台南西市場（俗稱大菜市）是日治時期台南最大的公有市場，坐落於台南舊城區，緊鄰淺草商圈及小吃林立的國華街，市府文化局斥資近2億元修復，重現昔日風華面貌，成功復原馬薩式屋頂，但西市場周邊街廓整建工程卻一再延宕，市場處承諾8月底可完工，結合傳統市場風貌並串聯周邊商圈，帶動整體區域發展，為市區再增一處觀光亮點。

台南市場處表示，西市場周邊街廓整建工程業於2023年4月20日決標，主要分為三大區域進行施作 (下沉式廣場、魚漿製麵區及國華街側)，期間因各區域均須相關程序完善後方能施作，故採先取得執照先行施作方式進行，其中，下沉式廣場的結構體已大致完成，刻正鋪設地磚中；魚漿製麵區已完成基礎工程，正施作水電配管、地下汙水池構築；國華街側目前基礎及地梁已施作完成，後續施作立柱鋼筋綁紮中。這3區均將持續請施工廠商趕工，預計於8月底前完工。

至於攤商後續分配問題，市場處已先行內部做過攤位統計與配對，魚漿區與國華街一排可望在8月底完工後，首先讓淺草新天地、魚漿製麵區及國華街一排優先回歸進駐，並配合台南400台灣設計展演（10月至11月10日）結束後，香蕉倉庫及古蹟本體攤商再行回歸。

台南市定古蹟西市場周邊街廓整建示意圖曝光，可望再增一處觀光亮點。圖／台南市場處提供
台南市定古蹟西市場周邊街廓整建示意圖曝光，可望再增一處觀光亮點。圖／台南市場處提供

台南 攤商

延伸閱讀

小琉球古蹟靈山寺階梯當越野機車炫技場 島民氣炸：小琉球不歡迎你

桃園歷史建築、古蹟共4處被震壞 修復經費估千萬

台南國華街的日常？購物貪方便違停擋車道 後車狂叭網友讚

陸網紅酸新竹火車站「看舊中國必須去台灣」 網友怒嗆：文革後沒古蹟

相關新聞

荷蘭侵台末代總督揆一後代 400年後來台感謝「鄭成功」

荷蘭東印度公司軍民1624年登陸台灣至今400年，1662年據台總督揆一率軍不敵明朝鄭成功投降，但鄭成功不僅保他一命，還...

台南大菜市周邊街廓整建 將重現最美古蹟菜市場

有百年歷史的台南西市場（俗稱大菜市）是日治時期台南最大的公有市場，坐落於台南舊城區，緊鄰淺草商圈及小吃林立的國華街，市府...

炮聲不斷！北港朝天宮迎媽祖遶境 縣府修復百尺龍鳳閣參與

國家重要民俗雲林「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動今天熱鬧登場，廟前擠滿人潮；縣府修復打造金色龍鳳閣參與藝閣遶境，長100尺的...

新營就業中心辦徵才 這鋼鐵廠祭50K搶助理工程師

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心今天在新營糖廠中山堂辦理徵才活動，16廠商提供656個工作機會，過半起薪逾3萬元...

影／北港朝天宮遶境 真人藝閣變結緣品大車拚…天外竟飛來「好神拖」

聞名全台的國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動今、明兩天登場，除有逾百組轎前神轎及民間藝陣參與，重頭戲真人藝閣也壓軸...

避免噴藥惡夢重演 南市衛生局換這招治登革熱：改用煙霧壓罐

台南去年本土登革熱病例高達2萬1532例，今年已有19例本土病例及5例境外病例，加上誘卵桶監測平均陽性指數均大為增加，平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。