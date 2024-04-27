台南大菜市周邊街廓整建 將重現最美古蹟菜市場
有百年歷史的台南西市場（俗稱大菜市）是日治時期台南最大的公有市場，坐落於台南舊城區，緊鄰淺草商圈及小吃林立的國華街，市府文化局斥資近2億元修復，重現昔日風華面貌，成功復原馬薩式屋頂，但西市場周邊街廓整建工程卻一再延宕，市場處承諾8月底可完工，結合傳統市場風貌並串聯周邊商圈，帶動整體區域發展，為市區再增一處觀光亮點。
台南市場處表示，西市場周邊街廓整建工程業於2023年4月20日決標，主要分為三大區域進行施作 (下沉式廣場、魚漿製麵區及國華街側)，期間因各區域均須相關程序完善後方能施作，故採先取得執照先行施作方式進行，其中，下沉式廣場的結構體已大致完成，刻正鋪設地磚中；魚漿製麵區已完成基礎工程，正施作水電配管、地下汙水池構築；國華街側目前基礎及地梁已施作完成，後續施作立柱鋼筋綁紮中。這3區均將持續請施工廠商趕工，預計於8月底前完工。
至於攤商後續分配問題，市場處已先行內部做過攤位統計與配對，魚漿區與國華街一排可望在8月底完工後，首先讓淺草新天地、魚漿製麵區及國華街一排優先回歸進駐，並配合台南400台灣設計展演（10月至11月10日）結束後，香蕉倉庫及古蹟本體攤商再行回歸。
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