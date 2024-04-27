成為海洋守護者！臺南推「雙春海味潮」系列活動 看戲玩市集

海洋是臺南重要的觀光資源，臺南市政府觀光旅遊局將於5月4日、5日在雙春濱海遊憩區推出「雙春海味潮-大募集!海洋守護者」系列活動，由魚頭君帶領海洋夥伴跳跳冠軍海王子、大蟹師、水鳥胖胖、水母飄飄、魷魚博士、蝦丸、黑腹燕鷗來到臺南濱海，成為海洋守護者的一員。

臺南市長黃偉哲表示，這次活動從源頭減廢和食魚教育等角度切入，透過深度體驗，讓參與者在美麗的林間感受自然之美的同時，也能學習環境永續的概念和知識，從日常生活和飲食習慣的微小行為做起，實踐環境守護的理念。這將是一場結合教育與娛樂，充滿樂趣、啟發性並且能動手做的活動，讓每位參與者都能從中獲益，並為我們共同也是唯一的家(地球)盡一份心力。

觀光旅遊局林國華局長表示，本次活動有以減廢為主軸的「水母飄飄裸市集」、設置海洋繪本並帶入說唱活動的「海王子的圖書庫」、「陸爸爸說演故事劇場」，還有紅樹林探秘、聽海洋故事的講座、體驗工作坊等。5月4日「在地小食茶敘」準備了在地漁農捕撈及養殖的海味，可邊享用美食邊欣賞由大師黃海岱所創五洲園掌中劇團帶來「白色媽祖魚」演出。此外， 4月28日及5月4日，也安排「走塭仔生態漫遊」的小旅行，以非常超值的守護者優惠價格，帶大家到網美景點拍照打卡、深入漁村及潟湖了解生態環境與漁民間的故事、體驗摸蛤蜊的樂趣、品嘗在地新鮮海味，還能獲得特別贈品。

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