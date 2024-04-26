快訊

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發聲了

獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

數位部與北港朝天宮合作 推「5G數位藝閣」迎媽祖

中央社／ 雲林縣26日電

數位發展部數位產業署與雲林縣北港朝天宮合作，推出全國首座「5G數位藝閣」，今天起在朝天宮旁展開為期3天的慶典助陣活動，民眾不用隨著遶境隊伍也能體驗媽祖遶境的情況。

為響應一年一度的「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動，數位部產業署委由資策會策劃執行以「觀犁炮、藝閣遶境」為主題，利用5G電信網路的高速率、低延遲、大頻寬特性，推出「5G數位藝閣」，打造媽祖遶境沉浸式體驗。

雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、文觀處長陳璧君等人今天到場親自體驗數位藝閣，感受媽祖遶境犁炮的震撼，並透過變妝鏡體驗藝閣裝扮。

張麗善接受媒體聯訪說，「北港朝天宮迎媽祖」與「北港進香」兩項重要宗教慶典，被列入國家重要民俗文化資產，透過AI科技與5G應用，得以傳承傳統宗教文化。

蔡咏鍀表示，很多人小時候沒機會裝扮古代人物登上藝閣遶境，透過「5G數位藝閣」就能夠體驗裝扮的樂趣。

數位部指出，民眾只要來到「5G數位藝閣」，無需隨著遶境隊伍也能異地、即時、觀看體驗遶境的精彩實況。也可用「AI神仙變妝鏡」，利用AR擴增實境技術與AI化妝鏡，化身民俗故事中的仙人角色，一嚐真人扮仙趣味。

此外，設有「互動許願池」利用互動投影技術，營造擬真水池，結合媽祖娘娘、文昌帝君、註生娘娘的Q版造型，民眾可透過投擲令籤的許願方式，Q版神明就會顯現，並賜給民眾求得的祈福籤詩。

數位藝閣地點位於北港鎮大同路266號，開放時間26日下午4時至7時、27日上午8時至晚上8時、28日下午1時至晚上9時。歡迎來體驗。

北港朝天宮 媽祖 遶境

延伸閱讀

朝天宮、數產署打造5G數位藝閣 沉浸體驗犁炮、神仙扮裝

自爆是骨鬆患者 張麗善除了打保骨針外還做了這件事

陳駿季真除農業部長 張麗善：盼在國土計畫確保農業權

日議員出訪雲林只留2天 張麗善全程陪：把握時間做國際外交

相關新聞

朝天宮、數位產業署打造5G數位藝閣 沉浸體驗犁炮、神仙扮裝

北港朝天宮迎媽祖活動明天登場，考量每年活動人潮爆滿，部分民眾無法擠進現場參與，今年朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合...

黃偉哲訪日本山口縣 會談討論合作交流

台南市長黃偉哲今天訪問日本，拜會山口縣知事村岡嗣政、議長柳居俊學，雙方會談討論台南市和山口縣未來擴大包機、促進觀光、學生...

外送「雲端廚房」勿變「幽靈廚房」？台南稽查9家結果曝光

台南是美食之都，議員關切食安問題，尤其近來外送平台服務興盛，也產生許多沒有開放內用、沒有招牌「雲端廚房」，憂心無納入食安...

台南人諧音愛到入魂？釣出吳彥祖、TWICE周子瑜

台灣人到底有多愛諧音梗？近日台南當地臉書粉絲專頁透露路上拍到的72個諧音梗照片，包含餐飲業、理髮店、自助洗衣店都出現有趣店名，其中「吾燕煮鍋燒」還釣出香港藝人吳彥祖親自回應，就連身為台南人的南韓女團TWICE成員子瑜也完美猜中韓文諧音梗...

因應台積設廠 嘉義縣將新建日產6500公噸再生水廠供應嘉科園區

台積電落腳南科嘉義園區，但因自來水供水有限，環評要求使用再生水，擴大縣治汙水處理廠旁將新設再生水廠，預計今年底完成招商，...

蘭花育種人才現斷層危機 農糧署推廣宗教用花強化內需

國內蘭花產值85%來自外銷市場，但近年育種人才斷層危機浮現，台灣蘭花育種者協會今天與農糧署、西螺福興宮合作，在媽祖聖誕前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。