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朝天宮、數產署打造5G數位藝閣 沉浸體驗犁炮、神仙扮裝

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」，雲林縣長張麗善現場體驗神仙扮裝。記者陳雅玲／攝影
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」，雲林縣長張麗善現場體驗神仙扮裝。記者陳雅玲／攝影

北港朝天宮媽祖活動明天登場，考量每年活動人潮爆滿，部分民眾無法擠進現場參與，今年朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，將於4月26日至28日打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」，無需隨著遶境隊伍行進，也能異地、即時觀看體驗遶境的精彩實況。

「北港朝天宮迎媽祖」與「北港進香」兩項重要宗教慶典，已列入國家重要民俗文化資產，獨特的真人藝閣遶境活動吸引許多民眾觀看，為讓更多民眾有親臨現場的體驗，朝天宮與數位產業署合作，利用5G電信網路的高速率、低延遲、大頻寬特性，推出全國首創「5G數位藝閣」，打造即時直播沉浸式體驗。

數位藝閣由資策會策畫執行，以「觀犁炮、藝閣遶境」為主題，數位產業署署長呂正華表示，以前北港迎媽祖活動，有時候人很多廟前廣場擠不進去，用5G科技就能即時看到現場影像，除這次與宗教文化結合，未來5G應用透過軟硬體整合會越來越廣。

除即時直播沉浸式體驗，數位藝閣現場打造「AI神仙變妝鏡」，利用AR擴增實境技術與AI化妝鏡，讓民眾化身民俗故事中的仙人角色，一嚐真人扮仙的趣味；「互動許願池」則是利用互動投影技術，營造擬真的水池，結合媽祖娘娘、文昌帝君、註生娘娘三位北港朝天宮主神的Ｑ版造型，民眾可透過投擲令籤的許願方式，Ｑ版神明就會顯現，並賜給民眾求得的祈福籤詩。

雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、呂正華、北港鎮長蕭美文、縣府文觀處長陳璧君等人今天現場體驗數位藝閣服務，感受媽祖遶境犁炮時的震撼，並透過神仙變妝鏡體驗藝閣扮裝的趣味，張麗善表示，5G跟AI科技應用越來越普及，透過科技應用，可以讓宗教文化得以傳承。

蔡咏鍀說，宗教文化需要傳承，很多人小時候沒有體驗過藝閣，現在透過科技就能夠體驗，才能吸引各年齡層的民眾參與。

數位藝閣地點位於北港鎮北港大同路266號，開放時間26日下午4時至7時、27日上午8時至晚上8時、28日下午一時至晚上9時。

朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」。記者陳雅玲／攝影
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」。記者陳雅玲／攝影
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」。記者陳雅玲／攝影
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」。記者陳雅玲／攝影
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」。記者陳雅玲／攝影
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」。記者陳雅玲／攝影
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」，朝天宮董事長蔡咏鍀現場體驗神仙扮裝。記者陳雅玲／攝影
朝天宮與數位部數位產業署合作，首次結合5G創新應用，打造即時直播沉浸式體驗「5G數位藝閣」，朝天宮董事長蔡咏鍀現場體驗神仙扮裝。記者陳雅玲／攝影

北港朝天宮 媽祖 遶境

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