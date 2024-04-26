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鋒面報到「及時雨」白河蓮花要開了 蓮花季下月登場

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
蓮花需要雨水滋潤才會盛開，這兩天鋒面報到可說是「及時雨」，白河區公所舉辦蓮花季活動，下月5日正式開跑。記者莊曜聰／攝影
蓮花需要雨水滋潤才會盛開，這兩天鋒面報到可說是「及時雨」，白河區公所舉辦蓮花季活動，下月5日正式開跑。記者莊曜聰／攝影

台南白河是全台最大蓮子產地，因此有「蓮鄉」稱號，但受到氣候、農村缺工等問題影響，栽種面積大減，去年因缺水僅有150公頃，今年回升到200公頃左右，目前陸續進入花期，由於蓮花要有雨水滋潤才會盛開，這兩天鋒面報到正好是「及時雨」，花況可期，白河區公所下月5日起舉辦蓮花季活動行銷，今年還推出百桌蓮子宴讓民眾嘗鮮。

白河蓮田栽種集中在大竹、詔豐、廣蓮、竹門等里，農民引八掌溪、頭前溪水，或自行鑿井灌溉，由於栽種時間與一期稻作「強碰」，雖然蓮子、藕粉利潤比種稻好，但種植、採收、加工包裝須大量人力，無法像水稻般機械化，成本提高、又面臨進口蓮子競爭，近年轉作水稻的農民增加，蓮田種植面積持續下探。

47歲的吳正雄是第四代蓮農，目前栽種面積約3公頃，從傳統的種植轉型到經營複合式休閒園區，雇工採收每天約1800元，剝蓮子則是以斤計價。

不過，吳正雄說，剝蓮子是從原本一斤50元漲到150元，在地生鮮蓮子每斤約400元左右，現在又多採用友善栽培，產量較難掌控，扣除工錢、生產成本下來，其實「錢難賺」。也有農民研發機器，從切口、脫殼都無需人力，但損耗率約2到3成，「不如用手剝。」

白河區公所舉辦蓮花季活動行銷，預計5月5日開跑，配合花期、蓮子採收，為期約3個月，結合當地農業溫泉協會、農業及社區發展協會、蓮花產業相關商家，推出「蓮鄉社區DIY」，有食農教育、文史走讀、藝術小物創作、產地剝蓮子、坐大王蓮等，假日都有活動。

白河區長董麗華說，蓮花季比照木棉花季，區公所網站、臉書粉絲專頁都有即時花況可查詢，另外今年還商請在地兩位總鋪師協助，首度推出官辦的「蓮子千人饗宴」，以在地蓮子等食材入菜，5月5日在馬稠後關帝廳席開百桌，10道菜每桌5000元，即日起可上https://www.beclass.com/m/rid=284d81766120f633cef0網頁預定。

採摘蓮子、蓮藕耗費人力，加上氣候影響，蓮田種植面積下滑，有農民轉型經營休閒園區，以吸引更多遊客前來。記者莊曜聰／攝影
採摘蓮子、蓮藕耗費人力，加上氣候影響，蓮田種植面積下滑，有農民轉型經營休閒園區，以吸引更多遊客前來。記者莊曜聰／攝影
台南白河蓮花季活動下月登場，今年首度推出千人蓮子宴，席開百桌，提供民眾預訂嘗鮮。記者莊曜聰／攝影
台南白河蓮花季活動下月登場，今年首度推出千人蓮子宴，席開百桌，提供民眾預訂嘗鮮。記者莊曜聰／攝影

白河 農民

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