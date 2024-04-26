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嘉市民營興中市場地主勝訴將拆除 保留老戲院國寶戲院

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影
逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路商圈民營興中市場經營逾半世紀停業，市場有市區僅存荒廢木造老戲院國寶戲院，地主財團法人博愛仁愛之家與承租戶打官司，去年勝訴確定，要求承租戶搬遷，貼公告7月1日拆除，拖延至今，日前再貼公告築圍籬指拆屋前置作業，少數承租戶仍觀望不搬；博愛之家說，近期申請市場拆除執照，國寶戲院不拆；市府都發處說，還未接到地主拆除執照申請，未核准拆除。

博愛之家去年勝訴確定後，要求20多間承租戶6月30日前搬遷騰空，貼公告7月1日拆除，老市場、老戲院即將消失，引起台灣圖書室文化協會及文史人士關切，市府希望保留木造老建築活化，共創地方繁榮發展，以容積移轉獎勵辦法，遊說地主保留修繕活化。　

博愛之家說，董事會處分不動產要遵照財團法人法規定，不同意依文資法保留，老舊市場建物發包拆除，國寶戲院不拆，日前公告在中正路、興中街2處出入口，築維護安全圍籬，準備拆屋前置作業，請停放機車車主將車移置他處。

第2次公告引發未搬遷承租戶及周邊商家疑慮，認為拆除又是說說，不會付諸行動，也擔心拆除工程損害相鄰建物安全，影響商圈人車公眾出入。市府都發處說，還未接到地主拆除執照申請，會依法審核，不能損害相鄰建物安全，未核准拆除，依法處罰。

地方人士說，日治時期嘉義政要期待打造舊城西門外的土地，成為「沙卡里巴」（人聲鼎沸之處」。戰後初期，這個地方改名興中市場，設立戲院，期待延續二通中正路興盛暢旺的消費娛樂活動。老市場、老戲院拆除，基地呈袋形地被住家商店圍住，出入不易，若能結合文化商圈、林聰明沙鍋魚頭店一條街、修繕後的歷史建築文化郵局規畫，提升觀光品質，創造繁榮發展。

逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影
逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影
逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影
逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影
逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影
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逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影
逾半世紀嘉義市文化商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影

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