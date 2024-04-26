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林嘉弘就職鎮長 拚「虎尾大躍進」
雲林虎尾鎮代會主席林嘉弘參加虎尾鎮長補選勝出，昨天宣誓就職，他提出建設虎尾擘畫藍圖，對於民眾關心的市區停車問題，將與縣府協調，期許公安路立體停車場趕在年底前啟用；不分區立委、國民黨組發會主委許宇甄代表黨主席朱立倫出席祝賀，許說，虎尾可望打造成為雲林的科技新城。
大批民眾昨到場觀禮，縣府秘書長曾元煌監交，林嘉弘從代理鎮長吳秀儀手中接過印信。林嘉弘說，將致力「虎尾大躍進」，推動中科虎尾園區升級擴大招商，並讓文創、農業、科技全面到位，帶動發展，尤其強化交通、水利公共基礎建設與治安，打造一個宜居安全的生活環境。
林嘉弘也說，未來會開發閒置空間增設公托機構，還有居民健康管理、疾病預防納入社區服務重點；被問及市區交通問題，林說，市中心的立體停車場接近完工，可提供300多個停車位，與縣府協調趕在年底前啟用，同時也積極試辦路邊停車格，解決市區停車困難問題。
立委許宇甄表示，虎尾是雲林第2大鎮，人口逐年增加，有高鐵、大學，中科園區二期擴建計畫也獲中央點頭，未來虎尾在新鎮長帶領下，可望打造成為雲林的科技新城。
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