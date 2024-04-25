上午台南4783戶停電 台電進行線路轉供及搶修：半小時復電近96%

上午台南市東區、南區一帶包括殯儀館發生停電，台電說明，早上7時39分因大雨導致天候潮濕，引起電力熔絲座故障，造成4783戶發生停電，當下台電立即進行線路轉供及搶修，半小時累計復電率近96%，9時16分全數復電。

台電說明，早上7時39分由於大雨導致天候潮濕，引起電力熔絲座故障，造成台南市東區、南區大同路1、2段、大成路1段、崇善路、大林路等部分路段共4783戶發生停電。台電立即進行線路轉供及搶修，1分鐘內復電1708戶，半小時累計復電4572戶，復電率近96%。

同時，台電人員同步趕赴現場，更換故障設備，9時16分全數復電。

台電表示，將持續強化線路設備巡檢維護，並建置饋線自動化系統，降低事故發生及影響時間。