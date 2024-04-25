影／神像整容學問多！北港集雅軒大神偶用這種毛髮更換鬍鬚

雲林縣北港百年藝陣「集雅軒」北管軒社，典藏許多文資古物，其中1954年打造該軒社供奉的主神「西秦王爺」（唐玄宗）大神偶，年久失修，鬍鬚脫落、尊容斑剝，集雅軒今天特地請來曾為白沙屯鎮殿媽祖神尊「修面整容」的專業藝師林延樺，以傳統工法修復，尤其垂胸美髯還特以馬尾毛修製，鬚髯如戟，氣勢非凡，將於本周六北港媽祖出巡時，以新面孔參加遶境。

北港集雅軒創立於清咸豐年間，百年來一直是朝天宮媽祖出巡重要的北管樂隊，曾獲選為「世界記憶國家名錄」，是雲林僅存最古老的北管軒社，極其珍貴，該軒社主祀熱愛音樂的唐玄宗（西秦王爺），1954年委請當年的知名雕刻師吳居宅，親手雕製「西秦王爺」大神將。

每年媽祖出巡，這尊高大的大神將，都跟隨在樂團後側，慈祥的神尊，隨著音樂旋律，遶境祈安，顯得格外莊嚴，也令遊客留下深刻印象，只是很少人知道祂便是熱愛雅樂的浪漫帝王唐玄宗。這尊大神偶歷經70年出巡展示，面部出現斑駁、鬍鬚也漸脫落，今年首度進行大整修。

集雅軒慎重其事特地委請曾為白沙屯拱天宮鎮殿媽祖整修神尊儀容的北港地區知名藝師林延樺，以古法修復，趕在本周六北港媽祖出巡前完工，尤其更換雙眉鬚髯，工法細緻，絲毫不含糊，林大師表示，修剪神尊鬚眉，和整理人的儀態差不多，只是要配合神尊的不同，整修手法各有不同，例如武將重威武氣概，文官則是慈眉飄逸，依不同造型的眉型、五官作調整，才能呈現最好的儀容效果。

集雅軒總幹事吳登興出示70年前製作大神將的施工單據，強調這是70年來首度大修復，神尊使用的毛髮可大有學問，不是一般塑膠材質，和古早製作神像的鬍鬚，都是使用小女生頭髮製成，如今小女生頭髮取得不易，因此改用馬尾的毛替代，更能襯托出神尊的莊嚴儀容。