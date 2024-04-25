雲林房市交易熱 今年1、2月買賣移轉成長50%
雲林縣近年積極推動高科技產業園區、爭取台積電進駐，帶動虎尾、斗南、斗六等鄉鎮房市熱潮，內政部統計今年一、二月雲林縣建物買賣移轉棟數比去年成長50%，許多建商看好這波房市熱潮，紛紛搶進雲林推案。
雲林縣府積極爭取台積電進駐，推升房市熱潮，內政部統計月報資料顯示，今年1、2月雲林縣建物買賣移轉棟數870棟、比去年同期576棟成長50%，看好房市前景，建商紛紛搶進，鄉林集團首次在雲林斗六推案，規畫全齡化社區，開案未滿10天已銷售近五成，兩房房型幾近完銷，接待中心到半夜仍有許多詢問。
鄉林董事長賴正鎰表示，近幾年購屋剛性需求增加，各地房價齊揚，隨著大台中生活圈的延伸，中科園區也往彰化二林園區、雲林虎尾園區擴展，雲林縣長張麗善積極爭取台積電進駐雲林，鄉林建設看好，也往南推進到彰化員林、雲林斗六等地推案，受惠台積電題材等因素，預售狀況佳，來客數已逾500組。
近年雲林縣房市大樓建案明顯增加，縣府去年核發6戶以上大樓使用執照有21處，較2019年成長逾2倍，其中又以斗六、虎尾、斗南最多，仲介業者表示，建商取得土地成本高、消費者難以負擔透天售價，都是推升大樓建案增加的主因。
內政部資料顯示，雲林斗六市今年第一季預售交易有77件，較去年69件增加11.6%，且77件中有60件是大樓華廈，賴正鎰表示，過去雲林人習慣住透天厝，但現在購屋主力考量到家中原住宅已過於老舊，長輩日漸年邁，會想嘗試換住大樓社區，全齡規畫的建案較受青睞。
鄉林建設總經理方偉民表示，雲林近年從農業立縣漸漸轉向農業與高科技產業並重，近期更盛傳台積電下一階段半導體先進製程廠區有機會選定虎尾科學園區，房市後市不容小覷，依去年實價登錄資料顯示，雲林縣治所在的斗六市，房價已站穩三字頭，部分建案高樓層每坪單價更站上32至35萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言