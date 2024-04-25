雲林房市交易熱 今年1、2月買賣移轉成長50%

雲林縣近年積極推動高科技產業園區、爭取台積電進駐，帶動虎尾、斗南、斗六等鄉鎮房市熱潮，內政部統計今年一、二月雲林縣建物買賣移轉棟數比去年成長50%，許多建商看好這波房市熱潮，紛紛搶進雲林推案。

雲林縣府積極爭取台積電進駐，推升房市熱潮，內政部統計月報資料顯示，今年1、2月雲林縣建物買賣移轉棟數870棟、比去年同期576棟成長50%，看好房市前景，建商紛紛搶進，鄉林集團首次在雲林斗六推案，規畫全齡化社區，開案未滿10天已銷售近五成，兩房房型幾近完銷，接待中心到半夜仍有許多詢問。

鄉林董事長賴正鎰表示，近幾年購屋剛性需求增加，各地房價齊揚，隨著大台中生活圈的延伸，中科園區也往彰化二林園區、雲林虎尾園區擴展，雲林縣長張麗善積極爭取台積電進駐雲林，鄉林建設看好，也往南推進到彰化員林、雲林斗六等地推案，受惠台積電題材等因素，預售狀況佳，來客數已逾500組。

近年雲林縣房市大樓建案明顯增加，縣府去年核發6戶以上大樓使用執照有21處，較2019年成長逾2倍，其中又以斗六、虎尾、斗南最多，仲介業者表示，建商取得土地成本高、消費者難以負擔透天售價，都是推升大樓建案增加的主因。

內政部資料顯示，雲林斗六市今年第一季預售交易有77件，較去年69件增加11.6%，且77件中有60件是大樓華廈，賴正鎰表示，過去雲林人習慣住透天厝，但現在購屋主力考量到家中原住宅已過於老舊，長輩日漸年邁，會想嘗試換住大樓社區，全齡規畫的建案較受青睞。