影／雨彈狂炸！嘉義路面如小河流水 水淹半個輪胎高

嘉義縣今天下午受短延時強降雨影響，路面開始積水到腳踝，東石鄉、朴子市等沿海鄉鎮出現路面積水，水深數公分約到腳踝高度，車輛經過濺起大水花，路上能見度降低，還有低窪巷弄路旁機車遭淹半個輪胎。警方提醒用路人注意行車安全，保持安全距離。

嘉義縣水上鄉下午受強降雨影響，路面出現深達腳踝積水，汽機車呼嘯而過濺起大水花；朴子市也有巷弄出現積水，雨水混雜泥巴呈現土黃色，因地勢較為低窪，停在巷弄內的機車被淹半個輪胎高，放在腳踏墊上的安全帽也差點被淹。

中央氣象局預報指出，嘉義縣有暴雨發生的機率，已發布山區溪水暴漲警示，應留意溪水暴漲並盡速遠離，另也針對嘉義縣草山溪葫蘆谷發布山區報雨災防告警，警戒區包括嘉義縣番路鄉、大埔鄉，東石鄉也發布一級淹水警戒。