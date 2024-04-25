快訊

高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雨彈狂炸！嘉義路面如小河流水 水淹半個輪胎高

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市有巷弄較低窪，今下午已積水半個輪胎高。圖／民眾提供
嘉義縣朴子市有巷弄較低窪，今下午已積水半個輪胎高。圖／民眾提供

嘉義縣今天下午受短延時強降雨影響，路面開始積水到腳踝，東石鄉、朴子市等沿海鄉鎮出現路面積水，水深數公分約到腳踝高度，車輛經過濺起大水花，路上能見度降低，還有低窪巷弄路旁機車遭淹半個輪胎。警方提醒用路人注意行車安全，保持安全距離。

嘉義縣水上鄉下午受強降雨影響，路面出現深達腳踝積水，汽機車呼嘯而過濺起大水花；朴子市也有巷弄出現積水，雨水混雜泥巴呈現土黃色，因地勢較為低窪，停在巷弄內的機車被淹半個輪胎高，放在腳踏墊上的安全帽也差點被淹。

中央氣象局預報指出，嘉義縣有暴雨發生的機率，已發布山區溪水暴漲警示，應留意溪水暴漲並盡速遠離，另也針對嘉義縣草山溪葫蘆谷發布山區報雨災防告警，警戒區包括嘉義縣番路鄉、大埔鄉，東石鄉也發布一級淹水警戒。

縣府公告指出，中央氣象署已發布大雷雨特報，預估影響時間為今天4月25日，呼籲請鄉親注意，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

嘉義縣朴子市有巷弄較低窪，今天下午已積水半個輪胎高。圖／民眾提供
嘉義縣朴子市有巷弄較低窪，今天下午已積水半個輪胎高。圖／民眾提供
嘉義縣水上鄉今下午受短延時強降雨影響，路面開始積水到腳踝。圖／民眾提供
嘉義縣水上鄉今下午受短延時強降雨影響，路面開始積水到腳踝。圖／民眾提供

嘉義 強降雨 淹水

延伸閱讀

嘉義縣草山溪「國家級警報」 中南部5縣市大雷雨慎防雷擊

宜蘭首件天坑案遇地震還下雨 居民憂路裂嚴重睡不著

南投至台南6縣市防大雷雨 嘉義葫蘆谷防溪水暴漲

嘉義縣葫蘆谷「國家級警報」 投雲嘉南5縣市大雷雨

相關新聞

影／雨彈狂炸！嘉義路面如小河流水 水淹半個輪胎高

嘉義縣今天下午受短延時強降雨影響，路面開始積水到腳踝，東石鄉、朴子市等沿海鄉鎮出現路面積水，水深數公分約到腳踝高度，車輛...

台南楠西梅嶺賞螢季開幕恐遇大雨 周末活動暫定取消

原訂本周末即將舉辦的2024台南楠西梅嶺賞螢季開幕活動，因中央氣象署氣象預報，台南周末假期恐有鋒面豪雨來襲，且該活動地點...

氣候衝擊花序大亂 洋桔梗價格崩！雲林議長籲多買救花農

氣候衝擊今年花序混亂，4月氣溫遽升各類花卉爆開，加上日本洋桔梗開始採收，外銷量銳減，使國內花價暴跌，一束（10株）洋桔梗...

藍諷台南種電「種成穿山甲」 綠嗆：不要享受台積電福利

台南市太陽光電設置全國第一，國民黨團日前痛批台南太陽光電板無處不蓋，連納骨塔都不放過，造成負面爭議太多，國民黨議員蔡育輝...

年輕夫妻連生8孩無力養 寄養家庭照料小兄弟順利出養美國

台南市一對年輕夫妻失業卻一連生了8個小孩，因無力撫養，有7個小孩由寄養家庭或安置機構照顧，其中，目前就讀小一及小二的小彥...

台南七股光電案場施工如常 里長批如貼「狗皮膏藥」

台南市沿海地區種電爭議多，台南七股區里長聯誼會、七股區居民自救會去年11月發起「反不當種電」公民連署，今年1月向南市府遞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。