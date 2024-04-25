藍諷台南種電「種成穿山甲」 綠嗆：不要享受台積電福利

台南市太陽光電設置全國第一，國民黨團日前痛批台南太陽光電板無處不蓋，連納骨塔都不放過，造成負面爭議太多，國民黨議員蔡育輝和蔡淑惠今天在議會質詢均要求「台南可以不要再設太陽光電板了嗎？」還是要設得滿山滿谷中央才會滿意？民進黨議員李宗翰則說，台南講到光電就很羞恥？指責台南就不要開冷氣也不要開電燈，也不要享受台積電帶來的福利。

國民黨議員蔡育輝指出，民進黨議員擬提案要求市府全面禁止設置地面型太陽光電板審查，懷疑是「以退為進」，是要連台61以西禁止種電都要開放；他個人認為這個提案是聲東擊西，就是希望龐大利益糾纏的台61線以西禁建案能鬆綁，因為之前議會曾決議不能種電，對這份提案。不知市府對全面禁止設置太陽光電板看法？

蔡淑惠也說，台南市已是光電城，種電普及率全國第一，有沒有訂一個天花板，太陽光電種到甚麼程度就不種了？還是一定要種到滿坑滿谷滿民怨？雖然說以屋頂型為主，漁電共生卻仍繼續推，有沒有可能到此為止不設了？沒有嗎？中央政府就是要讓府城台南變成穿山甲。

民進黨議員李宗翰說，以台61以西全面暫時禁止光電案場審查很奇怪，台61線以西也有適合做光電，台61以東也有不適合做光電的，若是以生態為概念就不要以台61線為界線，台南市太陽能光電搞得太複雜，到底會有地方勢力介入的地方在那裡，對地方回饋可公開透明攤開來講，以七股為例有民間基金會管理回饋金，進行道路修繕或宮廟或社區的補助。

李宗翰強調，提案沒有政治意圖，是要解決台南的問題，台南講到光電就很羞恥？中北部用電的人來指責台南，那就不要開冷氣也不要開電燈，也不要享受台積電帶來的福利，台南光電有些是有問題，但多數是沒有問題，因市府態度曖昧加上之前有事情發生，導致台南講到光電的氛圍很奇怪。