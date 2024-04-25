年輕夫妻連生8孩無力養 寄養家庭照料小兄弟順利出養美國

台南市一對年輕夫妻失業卻一連生了8個小孩，因無力撫養，有7個小孩由寄養家庭或安置機構照顧，其中，目前就讀小一及小二的小彥、小賢兄弟倆人，6年前委由寄養家庭媽媽照顧順利成長，日前順利出養美國展開新生活，照顧團隊為兄弟倆開心也寄予滿滿祝福。

南台南家扶中心表示，在2019年接受市府委託照顧這對小兄弟，當時兄弟倆因嚴重營養不良在加護病房觀察照護；1歲的小賢診斷出自閉症，2歲的小彥出院後評估有發展遲緩的情形，在寄養家庭媽媽顏淑岱相伴下，在醫院開啟復健療癒之路。

南家扶表示，在寄養家庭、社工及成醫、台南醫院醫療團隊、學校的全力協助下，小彥、小賢升小學後已進步到沒有發展遲緩，在學校也能快樂且有效的學習，這也讓寄養媽媽淑岱非常感動，感謝這麼多人一起協助幫忙。

一晃6年過去，在淑岱媽媽的教養下，小彥、小賢成長為是懂得照顧他人並且善於表達自己感受的孩子，兄弟倆雖已無發展遲緩問題，但注意力衝動仍需要協助及訓練。

因此，繼小兄弟的一位姐姐出養美國後，透過善牧基金會的引介，一對華裔美國夫婦願意領養，但受限於疫情，一直到今年他們才得以完成領養手續，並於上周來台帶小兄弟回美國。

離別前夕，小彥與小賢感謝這6年所有陪伴他們的醫療團隊、社工們的陪伴與協助，同時與自己最喜歡的同學、朋友們道別。在與寄養媽媽道別的那一刻更不禁嚎啕大哭，寄養媽媽顏淑岱安撫兄弟倆，並一起許下「心的約定」─「愛就藏在心跳裡，想念時感受心跳，我們就在一起了！」

家扶中心說，小彥與小賢兄弟倆帶著滿滿的祝福與快樂的記憶，與美國父母展開新生活，希望未來在需要勇氣的時候，都可以想起台灣的時光和眾人的關心。

南台南家扶中心主任李保良表示，在寄養服務的工作中不是一時半刻就能得到豐盛的果實，而是在生活裡的每一寸光陰灑下的種子，細細觀察與照顧，寄養家庭的服務是不容易與艱難的，歡迎有志一同的民眾加入寄養家庭的行列。